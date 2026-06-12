雲林環教實力耀全國 勇奪國家環教獎4項優等

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【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】環境部今(12)日在臺北舉辦第十屆國家環境教育獎頒獎典禮，雲林縣一舉拿下4項優等獎殊榮，獲獎數名列全國前茅。獲獎單位橫跨企業、學校、社區及民間團體，包括微醺農場、潮厝華德福教育實驗國民小學、口湖鄉金湖休閒農業發展協會及古坑鄉麻園社區發展協會，以扎根土地、守護環境的實際行動，展現雲林推動環境教育與永續發展的亮眼成果。

有「環境教育界奧斯卡獎」之稱的國家環境教育獎，是國內環境教育領域最高榮譽之一。今年雲林縣共有4個單位脫穎而出，在全國激烈競爭中獲得評審高度肯定，不僅彰顯雲林多年來深耕環境教育的豐厚能量，更展現地方從校園、社區到產業共同投入永續發展的堅實成果。

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副縣長陳璧君表示，環境教育不只是知識傳遞，更是改變生活與形塑未來的重要力量。此次獲獎單位雖然背景不同，卻都以創新思維和具體行動回應環境議題，將環境保護融入日常生活，讓永續理念在地方扎根、在土地發芽，也讓全國看見雲林推動綠色轉型的堅強實力。

榮獲民營事業組優等獎的微醺農場，長期投入智慧農業、友善耕作及食農教育推廣，透過碳盤查、生態栽培、農業循環利用及青年農民培育等多元行動，打造兼具生產、教育與永續價值的示範場域；學校組優等獎潮厝華德福教育實驗國民小學，則將環境教育融入課程與校園生活，推動有機農耕、野蜂復育及零廢棄校園，並榮獲臺美生態學校最高榮譽「永久綠旗」認證，成為全國環境教育標竿。

在民間團體與社區推動方面，口湖鄉金湖休閒農業發展協會結合濱海濕地、生態旅遊及食農教育，串聯在地農漁民與返鄉青年投入地方創生，將環境教育轉化為產業與文化發展動能；古坑鄉麻園社區發展協會則善用有機農業聚落及豐富生態資源，推動廢竹再利用、生質能源開發及棲地保育，成功打造兼顧生態保護、循環經濟與社區共榮的永續農村典範。

環保局長張喬維表示，縣府近年持續推動環境教育向下扎根，積極整合學校、企業、社區與民間團體資源，建立具有地方特色的環境教育網絡。未來縣府將持續結合各界力量深化環境教育，鼓勵更多民眾投入環境保護與永續行動，攜手打造低碳韌性、宜居永續的幸福雲林，讓環境教育成為帶動地方進步與世代共好的重要力量。