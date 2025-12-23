雲林男喊「人劍合一」弒母！父奔走拿84份親友聲援書 今定讞出爐

即時中心／林韋慈報導

雲林一名26歲林姓男子，大學畢業後長期無業在家，疑因過度迷信宗教，於2024年7月某日凌晨2時許，高喊「人劍合一」後，突然攻擊熟睡中的父母，造成母親身亡、父親受傷。法院審理期間，林父為替兒子求情，奔走蒐集84份親友聲明書，希望能給林男一個自新的機會。一、二審均判處林男有期徒刑12年，最高法院於今（23）日駁回上訴，全案定讞。

據了解，林男畢業於國立大學幼保系，畢業後返回雲林老家與父母同住，長期待業在家。林男篤信宗教，案發前時常在家中跳「太子舞」，精神狀況逐漸出現異常。去年7月初凌晨，林男突然高喊「人劍合一」，衝入父母房間毆打熟睡中的雙親，兩人驚醒後，林男進入廚房拿取水果刀，隨即轉身刺向追出查看的母親，父親試圖阻止卻也遭攻擊受傷，最後被迫逃離現場。

林母最後因肺臟、心臟遭穿刺，導致大量出血及血胸不治身亡。林父則左肩、左耳、右手有撕裂傷，並造成左側第7至8肋骨骨折。檢方訊後聲請羈押獲准，並依殺害直系血親尊親屬罪提起公訴。

法院審理時，安排林男進行精神鑑定，發現他在大學期間即有長期失眠情形，案發前一週曾頻繁參與宮廟活動，精神狀況出現明顯改變，自認能與三太子感應，甚至覺得體內「住著三太子」，出現情緒高昂、誇大、自大、宗教妄想。法院認為，林男長期失眠並出現幻聽卻未就醫，僅透過宗教收驚、作法處理，導致精神狀態持續惡化，案發時辨識與控制行為能力顯著下降，依法予以減刑。

林父選擇原諒兒子，並替其蒐集84位親友的聲明與和解書，希望法院能給予改過自新的機會。一審法院判處林男殺害母親部分10年徒刑、傷害父親部分6年徒刑，合併應執行有期徒刑12年；二審維持原判。嫌犯再上訴第三審，最高法院於23日駁回上訴，判決確定，維持有期徒刑12年。

