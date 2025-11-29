雲林男在阿布達比遭扣留！妻續遊土耳其挨轟 本人親回應了

雲林陳姓男子23日在阿布達比轉機時突遭5名武裝人員帶走，被扣5天後於杜拜（Dubai）28日凌晨1點獲釋。（圖／翻攝自PTT）

雲林1名66歲陳姓男子近日與妻子參加旅行團前往中東旅遊，在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）機場轉機時，因與1名陌生嫌犯同名同姓，遭全副武裝的持槍人員帶走，下落不明長達4天，直到28日才平安獲釋。然而事後卻傳出，其妻在丈夫被帶走後仍繼續赴土耳其旅遊，被質疑因此錯過第一時間為丈夫提供律師協助的機會。對此，陳妻強調，她並非不聞不問，而是受到多項程序限制，根本無法立即進入杜拜（Dubai）處理。

廣告 廣告

律師林智群日前在社群平台發文，質疑陳妻在丈夫於阿布達比被捕後仍前往土耳其旅遊，質疑「老公看起來像消耗品嗎？」他指出，依阿布達比當地法律，要委任律師必須由配偶或家人親自簽署，外交人員無法代為處理，因此外交部能做的只有通知家屬前往當地委任律師。他也提到，陳妻後來尋求韓國瑜、張嘉郡協助，隨後成功委任律師，但外界仍質疑她為何先前繼續行程，甚至抱怨外交部不夠積極，相關爭議持續延燒。

據《三立新聞網》報導，針對外界諸多質疑，陳妻表示，丈夫被帶走後，她心情極為沉重，也清楚家屬必須前往杜拜警察局與律師溝通，但在未入境之前，她無法確認要找哪一位律師、能否會見丈夫等重要程序，這些都需要抵達當地後才能進一步處理。

她解釋，當地法律規定配偶探視須出示結婚證明，相關文件必須在台灣或透過親友協助才能辦妥，並且入境杜拜所需的簽證通常需時3到5天，使她根本無法在第一時間抵達當地。她原本就打算中止旅程，但面對上述限制，她也一度不知該如何是好，既擔心丈夫安危，又不知道自己能如何介入。面對各種限制與未知的處境，她始終感到無力，也不知道該以什麼方式幫助丈夫，只能在程序限制下一步一步試圖尋求協助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香港惡火釀至少128人死！ 施工承包商3負責人「涉嫌誤殺」獲保

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」