雲林男在阿布達比「遭誤抓」太驚嚇 外交部曝求救資訊：可下載這APP

針對雲林縣有一名陳姓男子日前在阿布達比轉機卻遭武裝警察帶走一案，外交部今（28日）表示，該位民眾已獲警方釋放，駐杜拜辦事處處長已先暫將他安置於職務宿舍，並持續提供相關協助。不過，這起事件疑似因與他人同名同姓的緣故遭誤抓；而國人於海外遇急難需駐外館處協助時，外交部領事事務局官網也有相關電話提供協助，上班時間撥最近駐外館處辦公室電話，非上班時間則請撥急難救助專線電話或行動電話。

針對台灣民眾在阿布達比國際機場遭拘捕案的最新進展，外交部發言人蕭光偉今表示，由於11月29日至12月2日為杜拜國定假日，所以當事人仍須在12月3日至4日回警局報到，以辦理解除旅行禁令，我駐處在凌晨連繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。

此案也令不少民眾關心「在海外遭遇急難如何尋找駐外館處協助」？根據外交部領事事務局官網資顯示，我國於世界各地共設有一百多個駐外單位，且係設於各國首都或重要城市。各館處均設置有急難救助專線電話，國人於海外遇急難需駐外館處協助時，於上班時間請逕撥最近駐外館處辦公室電話，非上班時間則請撥急難救助專線電話或行動電話。

另外建議出國前先下載「旅外安全指南APP」及加入「外交部領事事務局LINE官方帳號」好友（ID:@boca.tw），以便隨時查詢我駐當地館處聯繫資訊。同時可透過外交部領事事務局網站或LINE官方帳號進行「出國登錄」，出國前登錄旅外緊急聯繫資料，一旦發生緊急事故或有重大災變時，駐外館處可依據登錄資料，即時聯繫您或您的親友，提供必要協助。

如因故無法與駐外館處取得聯繫或就近向當地警察局求助，外交部領事事務局提醒，您或國內親友也可直接與「外交部緊急聯絡中心」聯繫，電話為0800-085-095（諧音『你幫我 你救我』），自國外撥打回國須自付國際電話費用，撥打方式為：（當地國國際電話冠碼）+886-800-085-095。該中心24小時服務，將提供您所需資訊或聯絡有關單位通報駐外館處提供協助。

