雲林男無照酒駕吞90萬罰鍰繳不出！執行署協助轉介酒癮治療

家住雲林縣水林鄉的50歲男子，於民國110年6月間、111年9月間，被警方查獲無照駕駛又酒駕，因10年內第3度被查到違規，交通部公路局嘉義區監理所分別裁處罰鍰90萬元，移送嘉義分署強制執行後，執行人員發現蔡男聲稱沒工作、無力繳納罰鍰，但住家門口卻堆放大量空酒瓶，疑似已有嚴重酒癮，經勸說下，男子終於同意接受酒癮治療轉介。

執行署嘉義分署近日配合行政執行署推動「酒癮治療協助」政策，運用衛生福利部委託馬偕紀念醫院成立的「台灣戒酒暨酒癮防治中心」（酒防中心）的酒癮治療轉介管道，協助義務人戒除酒癮，從根本減少酒駕再犯風險，而蔡姓義務人就是轉介案例。

嘉義分署表示，蔡姓義務人因連續無照酒駕，分別被裁處罰鍰新台幣36萬元、54萬元合計90萬元，並移送嘉義分署強制執行，但因蔡男無財產可供執行，嘉義分署執行人員前往其雲林口湖住處現場執行，發現其生活環境不佳，門外卻堆置各式空酒瓶。

蔡男表示目前無業，自承無法控制而飲酒過量，對其酒駕行為再三表示後悔，執行書記官深入了解蔡男飲酒習慣及相關生活情形，耐心溝通，並展現溫暖關懷，促其正視自身飲酒成癮問題，蔡男在書記官勸說下，終於同意接受酒癮治療轉介，尋求借助專業戒治資源。

嘉義分署表示，酒駕行為不僅危及駕駛人自身安全，更可能造成無辜用路人難以挽回的傷害，裁罰與強制執行手段僅是治標手段，會持續強化酒癮戒治轉介功能，期望透過行政執行與醫療戒治並行模式，協助有酒癮困擾的義務人走出困境，達成降低酒駕再犯政策目標。

