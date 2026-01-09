中部中心/王俞斐、黃信儒、蔡松霖 雲林報導

雲林有男子和桃園幫派有糾紛，擔心對方尋仇，去年底在個人社群網站，貼出好幾把槍支照片，還寫下"開40幾槍不是開假的"等恐嚇字眼，警方前往搜索，還真的查扣到一把改造手槍和子彈，檢方聲請羈押，法院最終裁定20萬元交保。





雲林男社群曬"槍枝照還嗆三字經" 涉恐嚇遭拘提(圖/警方提供)





好幾名員警，持搜索票，來到吳姓男子住處。警方在屋內，搜出一把改造手槍，絲毫不敢大意，先清槍，再確認子彈顆數。警方會這麼謹慎，是因為吳姓男子去年底，在社群網站上，貼出好幾支槍枝圖片，還寫下開40幾槍不是開假的，具有威脅性的文字，就怕危害公眾安全，警方前往搜索後，將人拘提到案。

吳姓男子和桃園幫派成員有糾紛擔心對方尋仇 po出槍枝照片想藉此恐嚇對方(圖/警方提供)





據了解吳姓男子，在三年前取得這批槍枝與子彈，他和桃園幫派成員有糾紛，擔心對方尋仇，才會po出槍枝照片壯大聲勢，想藉此恐嚇對方，雖然幫派真的沒來尋仇，反倒吸引警察上門。





檢方認為吳姓男子涉及恐嚇公眾罪向法院聲請羈押 法院裁定以20萬元交保(圖/民視新聞)





檢方認為吳姓男子涉及恐嚇公眾罪，向法院聲請羈押，但法院裁定以20萬元交保，檢方將再研議是否提出抗告，避免歪風再起。





