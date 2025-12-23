雲林男躁症刺死母砍傷父 最高法院判12年定讞

（中央社記者林長順台北23日電）雲林縣林姓男子持刀刺死母親、砍傷父親，精神鑑定報告診斷林男當下「躁症發作」符合減刑資格，一、二審依殺害尊親屬等罪判處林男有期徒刑12年。最高法院18日駁回上訴定讞。

根據判決書，林男去年7月12日凌晨2時許在住處，基於殺人犯意，持水果刀攻擊雙親，其母因肺臟及心臟受有穿刺傷，引發大出血併血胸而死，其父因逃離現場僅受傷。

雲林地方法院調查，林男從求學時曾有失眠相關症狀，案發前數日甚至有宗教妄想現象，林男對此類症狀並未在第一時間尋求醫療協助，而是傾向以民俗、收驚等方式處理。

雲林地院表示，案發當日，林男身心狀況漸趨嚴重，已無法正常工作，直至深夜仍無法控制自己，經精神鑑定，報告診斷當時為「（嚴重）躁症發作」，且從林男實施攻擊情狀來看，可以認為當時仍持續受到精神病症影響，導致當下辨識及控制能力顯著減低。

雲林地院審酌，林男除因患有精神疾病符合減刑外，且無前科、家庭支持功能良好，有利林男復歸社會等因素，對林男殺害母親致死依直系血親尊親屬犯殺人罪判處10年；殺傷父親以同罪的殺人未遂罪判處6年，2罪應執行12年徒刑。台南高分院駁回林男上訴，最高法院18日再次駁回上訴。全案定讞。（編輯：張銘坤）1141223