雲林男轉機被抓！綠控藍營收割大外宣：劉建國第一時間聯繫外交部協助

記者楊士誼／台北報導

雲林陳姓夫妻跟團前往土耳其旅遊，在阿布達比轉機時，因系統錯誤將陳先生誤指為通緝犯，遭當地警方帶走，在民進黨立委劉建國、外交部、辦事處積極處理後，陳先生終於在今年1月17日順利返台。立院民進黨團幹事長鍾佳濱今（21）日表示，陳先生返台後，國民黨展開鋪天蓋地的大外宣，不僅舉辦一場盛大的感謝韓國瑜、張嘉郡救援的大秀。甚至張嘉郡還搞不清楚狀況，隨意誣指外交部的付出。

鍾佳濱指出，昨日記者會中，張嘉郡指控外交部「一開始要求陳姓夫妻自己請律師，在韓國瑜院長與她的要求下，後續外交部才積極介入幫助」。鍾佳濱表示，真相是律師本來就是必需聘請的，才能後續接見、營救等作為。劉建國獲知訊息後，第一時間連絡外交部全力協助，辦事處也積極協助陳姓夫妻在當地聘任可信任的律師；卻被扭曲成外交部要求民眾自己聘律師，經由他們介入，才有積極幫助，完全顛倒是非，抹煞外交部的努力與辛勞。

鍾佳濱續指，自稱雲林女婿的立法院長韓國瑜，接獲雲林鄉親受困阿布達比的第一時間，不是用立法院長的高度，協助處理雲林鄉親的問題。反而是轉交張嘉郡，但顯然的張嘉郡至今搞不清楚營救的過程是什麼狀況，只想匆匆忙忙的跳出來收割政治紅利。

鍾佳濱表示，對於國民黨以及韓國瑜、張嘉郡的收割行為，在網路上也引發知情的媒體人不滿，直接PO文表示「整件事平安落幕的關鍵人物，就是劉建國委員」。被廣大的網友按讚分享，甚至有網友製圖支援，顯見民眾對於收割、攬功行為的厭惡。鍾佳濱認為，國人在國外遇險，身為民意代表本來就應該積極援助。但如果連實際狀況都搞不清楚，卻硬要攬功在自己身上，相信人民眼睛絕對都是雪亮的，不會被這種低俗的伎倆蒙騙。

