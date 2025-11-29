雲林男轉機阿布達比被抓 律師見妻續遊土耳其嘆「心臟大顆」：老公像消耗品嗎

台灣陳姓男子在阿布達比機場準備轉機，突然遭武裝人員帶走，楊姓妻子後續的作為引發質疑。翻攝自PTT



雲林陳姓男子24日在阿布達比轉機時遭警方帶走，原因與刑事案件有關，外交部多次要求妻子楊姓女子依當地法律前往聘請律師，對方卻沒有回應；更令人困惑的是，楊女沒有立即前往阿布達比，而是繼續土耳其行程；律師林智群直言楊女「心臟很大顆」，又不是掉手機。對此，楊女解釋自己沒有杜拜簽證，無法入境處理。

林智群昨（11/28）在臉書發文分享新聞提到，陳姓男子在阿部達北被帶走後，外交部駐處多次促請楊女或直系親屬儘速依當地法律前往聘請律師未果。目前楊女疑繼續在土國的旅遊行程，卻要求外交部無償負擔陳男11月28日起至12月3日的食宿及回台灣的機票費用，「不能用借貸方式」處理。外交官員表示，會提供必要協助。

對此，林智群直言，老公在轉機點阿布達比機場被抓走，老婆跑到土耳其繼續她的行程，「這個心臟真的很大顆欸。又不是掉手機，而是掉老公，老公看起來像消耗品嗎？掉了，回去台灣再申請一個就好了嗎？」

林智群指出，阿布達比當地法律規定要請律師，只能由「配偶」或「家人」委任，不能由外交人員代為處理，外交部當然只能通知家屬親自來阿布達比，楊女卻抱怨外交部「不夠積極」，自己找立法院長韓國瑜和國民黨立委張嘉郡幫忙委任律師。

林智群說，現在仍不清楚韓國瑜和張嘉郡如何找到律師，如果到頭來還是委託家人協助，或是透過外交部官員幫忙，為何指責外交人員不積極？除非張嘉郡可以證明「不用家屬就可以委任律師」。

提到「不積極」，林智群認為，「這個老婆自己都不著急了，老公不見了，還可以繼續她的行程，不跑到阿布達比委任律師，皇帝都不急了，外交部要急什麼？」何況該男發生這個事情，也不是外交部的問題，為什麼要外交部買單？外交部看起來像保險公司嗎？

林智群強調，政府不是保母，沒有義務幫忙做這麼多事，「外交部只提供律師名單，不會幫你出錢請律師。外交部『不會』無償給你錢、『不會』幫你出醫療費、律師費、保釋金。」

根據《三立新聞》報導，面對各界懷疑，楊女表示丈夫被帶走後她也很焦急，但沒有取得杜拜簽證根本無法入境，也無法確認當地律師、探視程序或能否見到丈夫。配偶證明文件需台灣親友協助，否則以配偶身分探視，而入境簽證要3到5天，她無法立即前往。雖然想過中止旅遊行程，但在諸多限制下，不知道該做什麼，相當無力，又擔心丈夫安危，只好一步步尋求協助。

