雲林虎尾日前發生一起驚悚的當街持刀砍人事件，一名陳姓男子開貨車返家時，突然遭到43歲王姓鄰居強拉下車並持刀威脅。王男不僅勒住陳男脖子，更揚言要殺人，並用菜刀砍傷陳男頭部造成5公分撕裂傷。警方到場與王男對峙多時，最終由所長出面勸說才使王男放下刀械投降。事後王男被依殺人未遂罪移送，並遭法院裁定羈押。

雲林男返家慘遭鄰居持刀砍頭！「5公分傷口」血流如注 警方緊急對峙逮人。(圖／TVBS)

這起暴力事件發生在雲林虎尾大屯里的一處巷弄內。陳姓男子表示，事發當天中午11點多，他開貨車回到家，卻被王姓鄰居強行拉下車。王男不斷要求陳男「來我家」，並威脅要讓他死。在對峙過程中，王男情緒激動，持續失控，一邊說著「等警察來」，一邊聲稱早已對陳男「嗆聲警告過」。

陳男回憶當時情況時表示，王男持刀朝他頭部砍下，造成頭部5公分撕裂傷，所幸送醫治療後並無大礙。根據了解，王男行兇的原因是認為陳姓一家不斷監控和跟蹤他，因此憤而持刀報復。然而，陳男家屬堅決否認這些指控，表示他們沒有跟蹤王男，並認為王男可能有精神方面的問題，強調他們每個人都有工作，根本沒有時間去監控他人。

警方接獲報案後迅速趕到現場，與持刀的王男進行了長時間對峙。期間王男情緒不穩，不願放下武器，直到所長親自出面進行勸說，王男才最終放下菜刀投降。檢方在訊問王男後，認為他有再犯之虞，因此向法院聲請羈押，最終獲得法院裁定同意。

