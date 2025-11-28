雲林男阿布達比轉機被帶走！失聯4天杜拜獲釋 喊冤「同名同姓遭誤抓」

台灣旅客日前在阿布達比機場準備轉機，突然遭武裝人員帶走。翻攝自PTT



雲林一對陳姓夫妻於本月23日自桃園機場出發前往中東展開16天旅程，不料在阿布達比轉機時，突然在登機空橋上遭5名武裝人員強行帶走，家屬之後整整失聯3至4天，消息全無，直到今（11/28）日凌晨才順利獲釋，原因應該是「同名同姓」遭誤抓。

陳妻28日轉述丈夫說法，「應該是被冤枉的，被同名同姓冤枉，因為他們說是去年10月有在這邊被判刑。」

根據家屬在PTT的求助文中描述，夫妻倆在阿聯阿布達比準備轉機前往伊斯坦堡時，陳男於登機口前往機艙的空橋上，突然被武裝人員攔下帶走。陳妻驚慌失措，奔走向登機櫃台及機場人員求助，但因無法取得協助，只能被迫先登機飛往伊斯坦堡。

陳妻於27日終於獲得消息，指丈夫人在杜拜警察局，手機遭扣留並被禁止聯繫外界，但人身安全無虞。陳男事後越洋還原被捕經過，23日被帶往機場「國家安全部隊」拘留所，待到24日中午。

隨後他被轉往阿布達比某拘留所，停留6小時，期間遇到一名中國人，再被載往一處距離車程2.5小時的拘留所，停留2小時。之後又被轉送至警局，自25日晚間10時起一直到27日杜拜時間凌晨1時都在拘留中。

期間他遇到數名中國人與一名台灣人，備受關照，使他得以撐過最難熬的頭幾天。他被告知，與去年10月當地遭判刑者的姓名相同，因此被誤抓。

外交部今日表示，杜拜辦事處於28日凌晨1時30分接獲家屬通知，證實陳男已被警方釋放，目前暫時安置於辦事處職務宿舍。

但警方要求他需在12月3日 再回到警局辦理相關程序，以解除旅行禁令。至於被捕確切原因仍有待當地單位後續調查釐清。陳男目前在杜拜休息，夫妻預計將於下週三返台。

