雲林男阿布達比轉機遭扣留！妻挨轟繼續旅遊…喊冤：重重難關進不了杜拜

記者吳泊萱／雲林報導

雲林男在阿布達比機場被警方帶走，妻子遭控繼續旅遊，她澄清想終止行程，但進不了杜拜。（圖／翻攝畫面）

雲林一名66歲陳姓男子日前和妻子參團至中東旅遊，在阿布達比機場轉機時，陳男疑因與一名陌生嫌犯同名同姓，遭全副武裝持槍人員帶走並失聯4天，直到28日才平安獲釋。但事後卻傳出，陳妻在丈夫被捕後，還持續前往土耳其旅遊，導致無法第一時間提供丈夫律師協助，引發網友抨擊。對此，陳妻澄清，因會面找律師都需要結婚證明，只能回台灣或由親友幫忙辦理，加上辦簽證也需要好幾天，自己第一時間根本進不了杜拜，也不知道能怎麼協助丈夫。

雲林陳姓男子偕妻參加中東之旅，在阿布達比轉機時，被持槍警帶走。（圖／翻攝畫面）

律師林智群昨日在社群發文，指出老公在轉機點阿布達比機場被抓走，老婆跑到土耳其繼續她的行程，這個心臟真的很大顆欸。又不是掉手機，而是掉老公，老公看起來像消耗品嗎？掉了，回去台灣再申請一個就好了嗎？

根據阿布達比當地法律，要請律師，只能由「配偶」或「家人」委任，不能由「外交人員」委任，外交部當然只能通知家屬親自來阿布達比委任律師。然後這個「繼續行程跑到土耳其」的老婆，去找了韓國瑜、張嘉郡幫忙，之後委任了律師（也沒說是怎麼委任的），然後抱怨外交部不夠積極；文章曝光後在網路上引發輿論。

面對外界質疑，陳妻表示，丈夫被抓走後她的心情很沉重，也知道家屬必須到杜拜警察局，要找律師去談，但該找哪一位律師，以及能不能見到丈夫，這些都必須入境杜拜後才能當面談。

另外，當地法律規定一定要是夫妻才能會面，必須要有結婚證明書，確認配偶身分才行，只能回台灣或請台灣親友協助辦理，加上辦理簽證也需要3至5天時間，以上種種狀況都是在阻攔她進杜拜。

陳妻說，她當時本來想立刻中止旅遊行程，但想到上述狀況，她也不知道該怎麼做才好，她的心情非常沉重，因為不知道該怎麼面對這些資訊，也不知道能怎麼幫助丈夫。

