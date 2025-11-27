雲林男阿布達比轉機「突遭武裝人員帶走」 失聯多日傳出好消息：人在杜拜警局

台灣旅客在阿布達比機場準備轉機，突然遭武裝人員帶走後下落不明。翻攝自PTT



雲林一對陳姓夫妻本月23日自桃園機場搭機起飛，原本計畫前往伊斯坦堡旅遊，未料在阿布達比轉機時，卻在登機閘口因不明原因，突然被5名武裝人員帶離現場，並且長達3天音訊全無，家屬也焦急地在網路上PO文求助。全案經媒體報導後，今日（11/27）上午終於傳來好消息，陳男妻子楊女表示，目前丈夫人在杜拜警局，詳細狀況尚須聘請律師才能了解，辦事處也有當場關心。

陳先生的子女日前在PTT發文求助，表示父母23日搭機由桃園起飛往中東旅遊，並於阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，預計前往伊斯坦堡，不料父親卻於轉機過程中，在登機閘口往機艙的空橋上突然被五名警察帶走，自此音訊全無。母親向登機櫃台與機場人員求助，卻皆得到「不清楚狀況」的回應，最後只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。

全案被媒體披露後，引發社會廣大關注，家屬指出，事發後第一時間即聯繫我國外交部駐杜拜辦事處，不過辦事處卻表示因和阿布達比無正式往來管道，目前僅能委請在地友人協助打聽，資訊極度受限。家屬同步向航空代理商以及當地中國大使館求助，不過同樣缺乏資訊，主要建議仍是自行聯繫駐杜拜領事館，三日來毫無進展，讓家屬相當焦急。

全球反詐騙組織成員Sammy也回文詢問家屬，父親是否有特殊身分或背景，不過家屬指出，父親今年66歲，已經退休，也無政治背景，母親過去則曾擔任教師，此趟旅行是旅行社規劃的旅遊。Sammy隨後建議聯繫國際移民組織IOM，並表示若需中國大使館協助，可協助安排，希望盡速釐清遭拘捕原因。

如今失聯多日後終於傳出好消息，妻子楊女今日上午表示已找到丈夫，目前人在杜拜警察局，杜拜辦事處也已派員至警局關心，目前仍待聘請律師以了解遭拘捕原因。

