雲林男阿布達比遭警帶走獲釋 韓國瑜超暖回應一句
針對有一名雲林的陳姓旅客日前赴阿布達比轉機時，突遭武裝警察帶走，外交部今（28日）表示，該位民眾已獲警方釋放，駐杜拜辦事處處長已先暫將該位民眾安置於職務宿舍。立委張嘉郡也透露，經與陳妻取得聯繫，表達要求外交部全力協助，以及院長韓國瑜的關心，也終於在今日傳來好消息。而韓國瑜今上午被問及此事並未多談，僅回應，「希望台灣人在海外都平平安安」。
韓國瑜今在立法院被問及也是相當關注此案？他僅回應，「謝謝，謝謝雲林縣立委張嘉郡，感謝她的幫忙」；後來聽到媒體說陳男獲釋，並被駐外館處長接回暫住時，他則說，「一切平安就好」、「希望台灣人在海外都平平安安」。
張嘉郡今在臉書表示，陳先生被五名武裝人員強行帶走，與外界完全斷聯，家屬心急如焚，尋求協助也苦無進展，昨日與陳妻取得聯繫，表達要求外交部全力協助，以及韓院長的關心；所幸在外交部駐外館處與相關人員協助之下，順利聘請到律師，也終於在今天凌晨傳來好消息，也感謝所有外界的關心與提供的協助。
張嘉郡強調，這件事情攸關任何在海外國人的人身安全、人道待遇與法律權益，這是政府最基本也是最必須扛起的責任。翻開外交部發放的《出國旅行安全實用手冊》，台灣國人在海外遭逮捕拘禁時，可以請求外館提供協助並派員探視。她也提到，如果有任何誤會或程序上的疏漏，希望律師能在最短時間內協助釐清，避免讓事情繼續延誤，若如果有任何不公平的地方，也希望阿布達比的警方能夠道歉。
