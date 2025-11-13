雲林畜牧嘉年華15日登場 烤肉香氣飄滿北港糖廠廣場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣即將於11月15日在北港糖廠對面廣場舉辦「畜聚雲林・禽享幸福——從牧場到餐桌 X 畜禽好食」活動，這場被譽為全台最香、最接地氣的畜牧盛典，由農業部與中央畜產會指導，社團法人中華民國養雞協會主辦，多個畜禽協會共同協辦，內容精彩豐富，結合美食、體驗與親子互動，展現雲林畜牧產業的活力與創意。

中華民國養雞協會及多個畜禽協會提供眾多豐富獎品，由「舞台互動與抽獎活動」掀起現場熱鬧氣氛。（圖／翻攝劉建國臉書）

立委劉建國表示，畜牧不只是牧場的工作，更與生活密不可分。此次活動以「吃得開心、玩得幸福」為主題，讓民眾透過五感體驗雲林的生活味道，現場不僅能聞到烤肉的香氣、聽見雞啼聲與孩子的笑聲，更能感受到農業與生活的緊密連結。

廣告 廣告

「畜禽主題市集」集結多家在地業者，提供安全、新鮮的畜牧產品，讓遊客能安心選購，買得滿載而歸。（圖／翻攝劉建國臉書）

15日活動時間從上午11時到下午4時10分，現場將有「美食放送時段」提供現烤佳餚，讓民眾大快朵頤；「料理小教室」則邀請主廚示範雲林在地食材的創意料理。「舞台互動與抽獎活動」讓現場氣氛熱鬧非凡，還有「闖關集點挑戰賽」與「動物手作DIY」，適合親子一同參與，寓教於樂。

還有「闖關集點挑戰賽」與「動物手作DIY」，適合親子一同參與，寓教於樂。（圖／翻攝劉建國臉書）

此外，「畜禽主題市集」集結多家在地業者，提供安全、新鮮的畜牧產品，讓遊客能安心選購，買得滿載而歸。主辦單位表示，這不僅是一場市集，更是一場能吃、能玩、能學的幸福嘉年華，期盼民眾前來體驗雲林的熱情與豐富農業魅力。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！