雲林畢業獎品揭曉 議長獎是20吋行李箱
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣國中小學畢業典禮將於下週陸續登場，各界關注縣長獎、議長獎的獎品內容，縣長獎為3件組背包、議長則為價值1000多元的20吋行李箱。雲林縣議會今(12)日首次公開表揚議長獎，由議長黃凱一一頒發獎狀、獎品，現場邀請2位在求學階段也是議長獎的得主，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁、中醫師林志誠勉勵孩子。
過去議長獎都由各校在畢業典禮當天頒獎表揚，今年比照縣長獎由議長公開頒獎表揚，黃凱表示，除讓孩子認識議會，知道議會在哪，也讓獲獎學生能站上屬於自己的榮耀舞台。
黃凱也期勉所有獲獎學生，他指出，學習的道路不是只有第一名才值得喝采，議長獎得主同樣展現出勤奮、堅持與追求卓越的精神，每一份努力都值得被看見，每一次進步都值得被鼓勵，成功不只有一種樣貌，勇於超越自己的人，同樣值得掌聲。
雲林縣議長獎的獎品這幾年深獲學生及家長肯定，但與直轄市相比仍有一倍的落差，今年經費加碼至1000多元，經過議會同仁訪查、討論，精挑細選一個20吋的行李箱。
當年國小畢業也得議長獎，朱啟仁說，努力不一定成功，但成功一定屬於最努力的那個人。
林志誠表示，議長獎代表這個階段的努力，後面還有很長學習之路，只要時時努力一定會達到自己的目標，以前領議長只有一張獎狀，或是字典、相簿，這次議長獎獎品很實用，議長還親自頒獎鼓勵，對孩子是永遠的記憶。
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