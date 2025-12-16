雲林番鴨場爆H5N1禽流感 急撲殺5267隻肉鴨

雲林元長一處番鴨場確診H5N1禽流感，防疫人員執行撲殺銷毀5267隻16週齡肉鴨。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣動植物防疫所日前執行例行監控，在元長鄉一間番鴨場檢測到H5N1亞型高病原性禽流感，15日急撲殺5267隻番鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒、方圓1公里內的16場家禽亦進行監控。

雲林動植物防疫檢疫署表示，獸醫研究所通知，雲林縣元長鄉1正番鴨場主動監測出確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，執行正番鴨5267隻（16週齡）之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。2025年1月迄今，確診及撲殺禽流感禽場案例計22例，包含陸禽18場、鵝3場及鴨1場。

防檢署表示，經農業部生物多樣性研究所分析，我國目前正處候鳥抵台度冬高峰階段，各類群冬候鳥種遷徙抵台情形穩定，主要集中於蘭陽平原及西南沿海地區。而台灣位於候鳥度冬遷徙路徑上，且上游國家近期疫情持續升溫，其中日本已發生禽場6例及野鳥48例，韓國則為禽場10例及野鳥14例。

另外，近期於高雄及台南沿海雁鴨科野鳥排遺、赤頸鴨、黑面琵鷺檢出高病原性禽流感，請養禽業者應嚴防候野鳥與場內家禽接觸，避免禽流感疫情入侵禽場。

此案為雲林縣入冬後第1起禽流感案例，防檢署呼籲，近日氣溫降低且日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，且適逢候鳥度冬高峰期，我國面臨境外禽流感病毒入侵的風險高，請養禽業者應留意禽舍保溫及通風管理，做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並每日自主觀察。若發現禽隻異常，應主動通報，倘被查有未依規定主動通報者，依規定最高處100萬元罰鍰，且依法撲殺之動物不予補償。

