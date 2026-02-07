雲林病死鵝丟魚塭檢驗出爐！ 張麗善：撲殺不補償、以最重開罰

口湖鄉一處魚池空地遭棄置病死鵝，該批病死鵝確診禽流感，所幸魚塭中的土虱經化驗證實未被感染。（周麗蘭攝）

四湖鄉吳姓鵝農4日涉嫌將禽流感的病死鵝棄置一處口湖鄉魚塭旁空地，遭棄置病死鵝的魚塭日前採檢水體與魚體化驗，7日結果出爐均為陰性，將解除移動管制。縣長張麗善表示，以最重罰則開罰，防疫不容許出現漏洞。

在四湖鄉養鵝的吳姓鵝農共有2處養鵝場，各飼養1500隻肉鵝，日前其中一場出現大量肉鵝暴斃，吳姓鵝農把死鵝載到6公里外的一處魚塭旁空地棄置，該魚塭飼養土虱（鯰魚）。

雲林縣動植物防疫所以車追人，追到吳姓鵝農的養鵝場，發現場內鵝死屍遍地，採檢送驗證實確診H5N1高病原性禽流感。

防疫所除了採檢魚塭池水，6日也撈鯰魚送驗，今結果出爐都是陰性。

防疫所指出，吳姓鵝農的另一場養鵝場初步觀察無異狀，今已採檢送驗。另也查出吳姓鵝農今年沒有和化製業者簽約化製死鵝屍體。

縣長張麗善今表示，吳姓鵝農把病死鵝隨意棄置，缺乏公德心，附近100公尺內還有其他養鵝場，恐有散播疫情風險，縣府不給予撲殺補償，還會以最重罰則開罰，絕對不容許防疫出現漏洞。

防疫所說，本案犯違反「動物傳染病防治條例」之隱匿未通報及任意棄置廢死禽，可處5萬至100萬元罰鍰；另依「畜牧法」可處3萬至15萬元，合計最高可罰115萬元，並移請環保局依「廢棄物清理法」另行裁處。

