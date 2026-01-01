雲林百里侯之戰再披戰袍 劉建國：打造雲林雙技農業及中醫藥專區

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2026雲林縣百里侯之戰，民進黨中常會昨(31)日通過提名立委劉建國，劉出席提名記者會後，隨即趕回雲林參加劍湖山世界跨年晚會與大家一起倒數迎接新年。劉建國透過服務處發布新聞稿指出，感謝雲林鄉親長期支持與加油，期盼以立院多年歷練，持續為雲林打拚。

劉建國表示，雲林是農業大縣，高齡人口比例達21%，且外漂人口多，雲林仍有許多需要改善的地方，他始終主張「長輩顧得好，年輕人才能減免煩惱」，因此，向中央爭取以醫學中心規模推動台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建，總經費129億元，還有國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心設置於雲林，總經費39億元，透過醫療與高齡研究雙核心的共伴效應，期盼讓雲林在高齡醫療政策上扮演更關鍵的角色。

廣告 廣告

劉建國說，雲林全國重要糧倉，西螺果菜市場每日供應全國約4分之1蔬菜，期待社會不僅看見農業產值，更要看見農業與農民的價值，所以他主張打造雲林農業新價值，推動農業結合生技與科技，發展「雙技農業」。

劉建國指出，中藥是台灣的重要產業，但長期高度仰賴進口，他曾召集中醫藥司至雲林實地勘查，期盼在雲林打造中醫藥專區，並串聯彰化、嘉義，形成中醫藥生產廊道，朝向以台灣自產藥材照顧台灣人的方向發展。

劉建國也說，未來要面對的競爭對手不是一個人，是整個家族勢力，他不畏戰，尤其看到雲林在去年幸福城市調查中排名最後，心情沉重，因此選擇承擔民進黨與賴清德總統交付的責任，期盼以在立院多年的歷練，持續為雲林努力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

總統府升旗》賴清德與韓國瑜握手！ 鄭麗文、卓揆「近距離零互動」

痛斥藍白「不辦正事、浪費時間」 賴清德：我不貪不取、彈劾總統目的何在？

總統元旦談話》台灣沒時間等待、內耗 賴清德揭4大目標應對中國擴張

自由爆新聞》年輕人突擊街訪反擊中共軍演！日議員「一招」挺台灣

