雲林直接把路跑變成閱讀節！351個閱讀光點一次炸出文化爆發
【警政時報 林照東／雲林報導】「2025 微冊愛閱讀生活節」與「微冊閱讀路跑」將於11月22日在雲林隆重登場。雲林縣政府以深耕多年的閱讀品牌「微冊角落」為核心，串聯全縣20鄉鎮、351個閱讀據點，推出路跑走讀城市、台韓交流雙週策展、耕雲圖願景溫室展演、親子手作市集等多元活動，打造從生活延伸到國際的閱讀盛典。今年主題為「閱讀接力、點亮雲林」，象徵閱讀跨越世代、跨越場域，在雲林遍地開花。
351處閱讀光點 化為路跑沿線「黃色微光」
「微冊角落」自成立以來，以最貼近生活的方式推動閱讀，從十餘處點位成長到全縣351家合作店家、農場、選物店、校園與品牌空間。這些閱讀角落像一顆顆散落日常的種子，悄悄在雲林各地生長，累積成獨特的文化能量。
今年閱讀路跑以大量黃色氣球作為象徵，代表351道閱讀微光，引導跑者自文化中心出發，用雙腳閱讀城市。3公里路線沿途可見象徵「微冊角落」的光點延伸，甚至連結到海外合作城市，如韓國釜山 Ko-reading，象徵雲林閱讀力正跨越國界，形成更廣的文化連結。
策展團隊打造「微光閱讀溫室」 從雲林土地孕育閱讀力量
微冊雙週展自11月22日至11月30日於行啟記念館展出，由策展人張光儀與團隊以「微光閱讀溫室 × 耕雲圖」為概念，呈現閱讀從微光到聚光的過程。
展區亮點包括：
• 「蘭日子」蘭花苔球 ×「森海芋旺」蕨類植物：打造如溫室般的生長氛圍
• 「玉見工作坊」農廢再利用玉米籜人偶：象徵閱讀在生活中穿梭
• 「沐烏浮坵生技」花灑水霧香氛：營造五感共鳴的閱讀體驗
• 中央裝置「聚光之塔」：透過光影與材質反射，象徵閱讀能量匯聚
• 彩色膠片留言區：每位觀眾可留下感動文字，每片膠片象徵一束閱讀微光
整體策展呈現雲林閱讀從角落萌芽，最終聚合為縣立新總圖《耕雲圖》的願景。
台韓閱讀交流亮相：韓國原創繪本、海外書櫃計畫進駐雲林
第二展區「異國繪本行旅」聚焦跨國閱讀交流，展出來自海外夥伴韓國釜山 Ko-reading 提供的珍貴內容，包括：
• 釜山 × 雲林書友交換故事
• 慶州國家公園共享書櫃計畫
• 釜山中華街中文繪本推廣成果
• 現場開放翻閱的韓國原創繪本
此外，展區亦展示馬來西亞童書與記憶角落，讓讀者一覽亞洲多元文化的閱讀風景。
讓雲林成為「一座沒有圍牆的城市圖書館」
文化觀光處長陳璧君表示，「微冊角落」的精神，是讓閱讀自然融入生活，成為市民日常的一部分。透過與在地店家、校園、社區合作，閱讀不需仰賴館舍，而能「隨手可得」。
今年路跑象徵閱讀從靜態走向動態，用腳步走讀城市，用故事走進生活。預計三年後完工的縣立總圖《耕雲圖》，將成為雲林閱讀能量匯聚的全新地標，象徵一座從土地生長、屬於每位市民的城市圖書館。
11/22 一起用腳步閱讀城市
雲林邀請市民共享秋日閱讀盛典
縣府誠摯邀請市民於11月22日走進行啟記念館，參加微冊愛閱讀生活節，以腳步走讀城市，以微光點亮生活，在音樂、故事、市集與秋日陽光中，感受雲林閱讀文化的溫度。
更多資訊請持續關注
「微冊角落」與「雲林縣公共圖書館」粉絲專頁。
