雲林破毒案基隆驚爆黑鳶慘死 警方連2行動掀暗黑真相

近期全台治安焦點再度聚集於雲林與基隆兩地，分別傳出販毒集團遭逮與保育類黑鳶疑遭鳥網捕殺的案件，引發社會高度關注，6月海巡署偵防分署雲林查緝隊與雲林縣警局虎尾分局合作執行專案行動，成功查獲個販毒集團，共逮捕3名嫌，犯當時56歲吳姓主嫌見警方上門，竟騎車企圖高速衝撞逃逸，場面驚險如同動作片。專案小組立即以偵防車封鎖騎樓動線，警員迅速上前壓制，才成功將嫌犯制服。警方在現場查扣海洛因47公克、安非他命36.3公克及多項吸食器具。

為追查毒品上游來源，檢警團隊在偵辦過程中長達4個多月保持低調，直到近日偵結，才向外公布成，果警方強調，將持續向上溯源，避免毒品繼續危害社區。

另一方面，基隆市七堵山區9月底驚傳保育類黑鳶遭鳥網纏死的事件，現場甚至發現多隻黑鳶屍體，畫面慘不忍睹。基隆市動保防疫所接獲通報後，立即與警方合作展開調．查由於黑鳶在台灣屬重要生態指標，事件迅速引起環保團體與民眾高度討論。

基隆第三分局成立專案小組，經連日大雨中艱辛埋伏，終於在山區查獲疑似捕鴿集團的2名男子，包括吳姓與王姓嫌犯。警方當場起出賽鴿、鴿籠、鐮刀、彈弓及鳥網等工具。2人目前已依加重竊盜罪移送基隆地檢署。至於此集團是否與黑鳶遭害有直接關聯，警方表示仍須進一步比對、釐清。

