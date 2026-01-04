雲林社區歲末祝福 共聚善念祈安康

迎接新的一年，慈濟雲林聯絡處，舉辦社區歲末祝福，在莊嚴溫馨的氛圍中，安家活動的會眾們感受到滿滿的感恩、以及祝福。現場還有親子成長班學員，帶來才藝表演，甚至還安排有趣的遊戲，宣導環保觀念，為新的一年增添喜氣、和希望。

雲林斗南社區歲末祝福，古坑鄉興昌國小帶來精采演奏。 台下觀眾給予的熱烈掌聲，是最大的肯定跟讚賞。興昌國小老師 張哲郡：「雖然我們是在雲林的偏鄉學校，那就是也要認真把他們教導，帶領他們有更多豐富的可能性。」

廣告 廣告

興昌國小學生 吳顯浩：「希望能透過我們吹奏的音樂，帶給大家新年快樂。」

親子班孩子也上台展現苦練多時的成果。莊女士分享，帶女兒參加親子班課程後，孩子變得更開朗也成長許多。親子班學員家長 莊女士：「看到孩子表演 非常地開心，而且這個氛圍，像一個自己的家庭一樣。」

雲林虎尾社區歲末祝福，同樣有親子班學員表演，台上台下歡喜互動。 這次闖關活動不少，透過童玩傳達環保理念。民眾 黃同學：「要愛護地球 畢竟我們大家，都住在這個地球上面。」

一年一次的歲末祝福，傳遞溫暖和祝福的同時，環保理念扎根心田。

真善美志工-雲林報導 黃子玲 楊俊亭 製作

更多 大愛新聞 報導：

大阪冬令發放 保暖物資關懷街友

林口靜思堂感恩茶會 敦親睦鄰結好緣

