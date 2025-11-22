雲林社區設計力躍上國際舞台 巴黎設計大獎、美國謬思設計大獎勇奪雙金！
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林社區親手打造的空間場域及設計作品再傳捷報：莿桐鄉埔尾社區場域〈油車振興社〉與古坑鄉華南社區花燈〈耀眼國際—臺灣咖啡飄香〉，透過雲林縣政府城鄉發展處的「社區規劃師輔導計畫」，分別獲得巴黎設計獎-金獎及美國謬思設計獎-金獎，接連榮獲國際設計大獎的肯定，為雲林地方創生及空間營造再添耀眼成績。
莿桐鄉埔尾社區的場域再造計畫-〈油車振興社〉，以社區規劃師計畫重新梳理地方文化脈絡，讓曾以武術與壁頭獅聞名的「武館文化」再次走進居民生活。社區透過空間整理與展示，再現昔日武館風華，保留獅頭、老照片等記憶符號，並以廢棄農具、竹管風鈴、斗笠燈具等素材，呈現富含農村美學的生活語彙。空間環境更由居民親手打造，展現自然、手作與地方情感交織的樸實風景；外牆的小型「古亭畚」意象象徵豐收祝福，使「油車振興社」成為承載文化、凝聚社區的特色場域，也成功吸引評審注意，拿下巴黎設計獎金獎肯定。
古坑鄉華南社區配合縣府永續環保燈會，以在地農材所製作的花燈作品-〈耀眼國際—臺灣咖啡飄香〉，是以古坑深厚的咖啡產業為基礎，打造以「咖啡風味輪」為主題的特色花燈，透過色彩、構圖與光影層次呈現咖啡的香氣與風味。作品結合聲音感應、香氣擴散與 QR Code 知識連結，讓民眾在互動中理解咖啡豆差異、處理法與小農故事。這件兼具教育性、藝術性與產地故事的創意作品，成功將古坑咖啡文化轉化為具有國際辨識度的美學語彙，並在美國謬思設計獎中脫穎而出獲金獎，展現雲林社區的創造力與文化厚度。
縣長張麗善表示，縣府長年推動社區由下而上的發展模式，透過「社區規劃師」媒合專業與在地智慧，讓農村轉型過程始終保有人情溫度與土地價值。此次社區作品同步獲得國內外大獎肯定，不僅展現雲林深厚的文化底蘊，更印證縣府深耕社區的策略方向正確。未來縣府將持續推動社區在美學、生態、設計等面向深化量能，讓雲林的特色不只留在村落，而是成為能與國際交流的共同語彙。未來也將持續協助更多社區累積能量，打造更具韌性與創意的農村永續發展模式。
城鄉發展處處長林長造補充，雲林社區能屢屢在國際競賽中發光，關鍵在於專業輔導與社區參與的雙向加乘，雲林縣政府城鄉發展處多年推動「社區規劃師輔導計畫」，長期扎根在地社區，在專業陪伴與地方能量的共同累積下，使社區在環境改造上不僅能深化在地文化，也展現跨域整合與創新設計能量。因此，無論是埔尾以「文化場域再造」喚醒記憶，或華南以「產地文化詮釋」打造全新風貌，都展現社區從文化、環境到產業的整合能力。社區規劃師制度不只是空間營造，更是讓居民參與、文化再現與社區治理力持續提升的重要橋樑。未來縣府將持續協助社區提升永續能力，讓更多雲林故事走向世界舞台，成為台灣地方創生的重要典範。
