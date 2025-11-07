雲林社工攜手築安全網 以家庭為中心開創整合服務新典範

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為強化社會安全網並深化專業合作，雲林縣政府社會處於昨(6)日下午假斗六教師研習中心舉辦「雲林縣114年度社會工作案例研討發表會」，以「以家庭為中心之整合服務實踐」為主軸，集結縣內各領域社工與跨專業夥伴共同研討，展現雲林社會工作專業能量與溫度。此次活動由雲林縣公益彩券盈餘分配款補助辦理，期以實務案例交流促進多元網絡整合，實現縣府建構「有感、有愛、有行動」的社會安全願景。

社會處長林文志指出，現今社會問題多元且交錯，單一專業已難以全面回應。縣府因此積極整合醫療、心理衛生、教育、警政、勞政及民間社福等網絡單位，推動跨界合作，強化服務連續性與完整性。他強調：「社工是社會安全網的前線守護者，他們用行動守護家庭的希望，是雲林最堅實的溫度與力量。」

林文志進一步說明，社工工作高壓又高強度，縣府特別設置「社工心理諮商方案」與「喘息空間」，提供心理支持與情緒紓壓，讓社工能在陪伴他人的同時，也有力量照顧自己。六區社福中心的喘息空間備有咖啡與書香角落，讓社工在片刻停歇間重新充電，為雲林的社會安全網注入更長遠的續航力。

本次研討會共發表五篇優秀案例，分為兩大主題：「在愛中被守護─心理健康與保護工作的案例實踐」及「在光裡長大─兒少支持與陪伴的實務經驗」。議題涵蓋家庭暴力防治、精神康復支持、弱勢兒少脫貧與社區整合服務等面向，內容紮實感人，充分體現「以家庭為中心」的整合服務精神。

六位發表者皆為縣內社工菁英，包括台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所李欣薇、黃鈺婷兩位資深社工，雲林縣衛生局王瑋琳督導員與陳宥濂社工員，以及縣府社會處陳嬿如與賴銘璟社工員。他們以真實案例揭示專業介入歷程，展現社工如何在困境中點燃希望、於黑暗中照亮家庭。

會中更邀請南華大學蔡長穎助理教授、勵馨基金會南投分事務所林瑞茹主任及亞葵小鎮康復之家沈嘉萍主任三位跨領域專家擔任與談人，從學術與實務雙向交流中，凝聚更深的專業思辨。雲林縣政府表示，未來將持續以「家庭為中心」為核心理念，整合社會安全網資源，讓每個人在安全與理解中被看見、在陪伴與希望中成長，攜手打造更溫暖、更具韌性的幸福雲林。