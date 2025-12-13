雲林社造創生論壇啟動地方創生新局 張麗善：扎根社區打造韌性永續雲林

▲雲林縣府邀請國內創生專家、在地社造領袖及返鄉青年舉辦「2025雲林縣社造創生論壇」。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】「2025雲林縣社造創生論壇－雲林社造創生年」13日於文化觀光處登場。縣長張麗善表示，縣府將持續邀請國內創生專家、在地社造領袖及返鄉青年，透過論壇與交流平台，協助社區累積經驗、拓展視野，讓地方創生不只是短期計畫，而是扎根於社區、世代延續的永續發展道路，攜手打造更具韌性與競爭力的雲林。

張縣長表示，雲林是全國最早配合國發會推動地方創生的縣市之一，以「從在地出發」為核心，成功打造多個具代表性的地方創生案例。包括歷經921地震重創的草嶺地區，透過結合生態保育、森林療癒、國際學術研究，轉型為具國際能見度的農業休閒與生態場域；及地層下陷嚴重的成龍濕地，透過藝術進駐、國際展演與深度旅遊，蛻變為國際藝術村，展現社區自主、跨域合作強大韌性。

張麗善指出，雲林社區營造由早期農村再生啟動，從基礎建設、農水路改善到產業發展，一路深耕，奠基於農業大縣的豐富底蘊。全縣目前擁有449個社區發展協會，長期在第一線服務鄉親，成為地方公共事務與生活改善的重要力量。

張縣長強調，未來雲林社區營造將持續以「山、海、平原共好」為願景，鼓勵社區彼此學習、串聯特色，發展異業結盟，讓生態保育、老屋活化、文化藝術與產業創新相互支撐。

文化觀光處處長陳璧君表示，此次社造論壇邀集雲林近年表現傑出的社區、意見領袖，以及投入地方創生的學者專家，共同對話交流，期望銜接中央政策，聚焦「在地人物、在地產業、在地場域」，讓偏鄉發展能回歸地方本質，創造永續的成長動能。

陳璧君強調，此次論壇不僅是經驗分享的平台，也為「雲林社造創生年」揭開行動序幕。縣府將以此次論壇成果為基礎，透過跨局處合作機制，逐步形塑具體可行的政策與產業方案，整合產官學資源，強化社區支持系統，推動文化、設計、產業的全面合作，攜手在地夥伴共同邁向更具韌性與活力的雲林。未來也將持續每年推動社區營造與地方創生的整合發展，並規劃邀請國際地方創生與城鄉發展領域的專家學者參與交流，為雲林偏鄉注入更多創新思維，實現生生不息的在地發展願景。

「2025雲林縣社造創生論壇－雲林社造創生年」由雲林縣故事人協會創辦人唐麗芳擔任引言人暨主持人。上午場由新故鄉文教基金會董事長廖嘉展以「專題演講-從身心安住打造有盼望的未來：談社區總體營造的新使命」揭開序幕，分享從非營利組織轉型社會企業的寶貴經驗。

隨後文化觀光處處長陳璧君主持圓桌論壇，邀請石壁休閒農業區理事長賴郁憲、「?田渡鳥文化工作室」負責人林珮甄、四湖沙崙湖文史關懷協會理事長吳雙喜，以及萬得文化協會總幹事王襄捷等在地推手，針對生態實踐、環境藝術、節慶連結及老屋活化等議題進行深度對話。

下午場聚焦青年行動與產業實踐，由台灣社造聯盟榮譽理事長盧思岳、鹿港囝仔執行長張敬業、雲科大副教授蔡旺晉等人，探討青年如何用文化行動與故鄉「交陪」。另由台灣最美農村故事館創辦人張義勝主持產業論壇，邀請微醺農場黃衍景、善水咖啡王柏惟、北溪社區發展協會江炳辛及華南社區發展協會賴雅玫分享如何集結小農力量與打造食農生態圈。

此次論壇透過多元觀點與實務經驗的熱烈交流，正式為「雲林社造創生年」揭開行動序幕。未來縣府將持續以文化為本，透過平台治理與跨域整合，深化社區營造與地方創生的協力關係，促使社區行動由單點推動走向區域串聯，攜手在地夥伴共同邁向更具韌性與活力的雲林。