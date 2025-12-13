雲林社造創生論壇啟動地方創生新局 打造韌性永續的雲林

雲林社造創生論壇啟動地方創生新局，扎根社區、打造韌性永續的雲林。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

雲林縣社造創生論壇十三日於文觀處登場。縣長張麗善表示，將持續邀請國內創生專家、在地社造領袖及返鄉青年，透過論壇與交流協助社區累積經驗、拓展視野，讓地方創生不只是短期計畫，而是扎根社區、世代延續的永續發展，打造雲林具韌性與競爭力。

張麗善說，雲林是全國最早配合國發會推動地方創生的縣市之一，以「從在地出發」為核心，成功打造多個具代表性地方創生案例。包括草嶺地區透過結合生態保育、森林療癒、國際學術研究，轉型為具國際能見度的農業休閒與生態場域；及地層下陷嚴重的成龍濕地，透過藝術進駐、國際展演與深度旅遊，蛻變為國際藝術村，展現社區自主、跨域合作強大韌性。

張麗善說，雲林社區營造由早期農村再生啟動，從基礎建設、農水路改善到產業發展，一路深耕，奠基農業大縣豐富底蘊。全縣目前有四四九個社區發展協會，長期在第一線服務鄉親，成為地方公共事務與生活改善重要力量。未來社區營造持續以山海平原共好為願景，鼓勵社區彼此學習、串聯特色，發展異業結盟，讓生態保育、老屋活化、文化藝術與產業創新相互支撐。

文觀處長陳璧君說，社造論壇邀集雲林近年表現傑出社區、意見領袖及投入地方創生的學者專家，共同對話交流，期望銜接中央政策，聚焦在地人物、在地產業、在地場域，讓偏鄉發展能回歸地方本質，創造永續成長動能。論壇是經驗分享的平台，透過跨局處合作機制，逐步形塑具體可行政策與產業方案，整合產官學資源，強化社區支持系統，推動文化、設計、產業全面合作，未來持續每年推動社區營造與地方創生整合發展，邀請國際地方創生與城鄉發展領域的專家學者參與交流，為雲林偏鄉注入更多創新思維，實現生生不息的在地發展願景。