雲林社造創生論壇 啟動

縣府邀請國內創生專家、在地社造領袖及返鄉青年舉辦「二零二五雲林縣社造創生論壇」。（記者劉春生攝）

「二零二五雲林縣社造創生論壇－雲林社造創生年」十三日於文化觀光處登場。縣長張麗善表示，縣府將持續邀請國內創生專家、在地社造領袖及返鄉青年，透過論壇與交流平台，協助社區累積經驗、拓展視野，讓地方創生不只是短期計畫，而是扎根於社區、世代延續的永續發展道路，攜手打造更具韌性與競爭力的雲林。

張縣長表示，雲林是全國最早配合國發會推動地方創生的縣市之一，以「從在地出發」為核心，成功打造多個具代表性的地方創生案例。包括歷經九二一地震重創的草嶺地區，透過結合生態保育、森林療癒、國際學術研究，轉型為具國際能見度的農業休閒與生態場域；及地層下陷嚴重的成龍濕地，透過藝術進駐、國際展演與深度旅遊，蛻變為國際藝術村，展現社區自主、跨域合作強大韌性。

張麗善指出，雲林社區營造由早期農村再生啟動，從基礎建設、農水路改善到產業發展，一路深耕，奠基於農業大縣的豐富底蘊。全縣目前擁有四百四十九個社區發展協會，長期在第一線服務鄉親，成為地方公共事務與生活改善的重要力量。

張縣長強調，未來雲林社區營造將持續以「山、海、平原共好」為願景，鼓勵社區彼此學習、串聯特色，發展異業結盟，讓生態保育、老屋活化、文化藝術與產業創新相互支撐。

文化觀光處處長陳璧君表示，此次社造論壇邀集雲林近年表現傑出的社區、意見領袖，以及投入地方創生的學者專家，共同對話交流，期望銜接中央政策，聚焦「在地人物、在地產業、在地場域」，讓偏鄉發展能回歸地方本質，創造永續的成長動能。