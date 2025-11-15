雲林社造嘉年華勇奪巴黎設計獎銀獎 縣府與社區共創文化影響力再獲國際肯定

雲林社造嘉年華勇奪巴黎設計獎銀獎，雲縣府與社區共創文化影響力再獲國際肯定。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】由雲林縣政府文化觀光處推動的「2024 雲林社造嘉年華」，近日在 2025 巴黎設計獎（Paris Design Awards）「國際活動體驗（Event Experience – International）」類別中獲得銀獎肯定。此獎項不僅代表國際設計專業平台對雲林推動社區創生與文化策展的高度認可，也反映出縣府及各地社區長年深耕社區營造的累積成果。

文化觀光處近年以社區參與與文化推廣為核心，積極整合社造成果並推向國際平台，陸續在多項國際設計與行銷獎項中脫穎而出。《113 年度雲林社造點成果專輯》於 2023 年榮獲法國設計獎（French Design Awards）銀獎；「雲林社造嘉年華」則屢獲國際肯定，包括 2023 美國 IAA MUSE Creative Awards 金獎、2025 MUSE Creative Awards 銀獎、2025 美國泰坦創新大獎（Titan Business Awards）白金獎，以及本次巴黎設計獎銀獎。

文化觀光處處長陳璧君表示，社區營造的核心精神在於「共同參與」與「生活文化」。雲林各地社區長期累積的文化行動，逐漸轉化為具體而豐富的文化成果，能在國際平台上受到肯定，是縣府與社區夥伴共同努力的結果。未來縣府將持續協助各社區深化在地故事、保存文化技藝，讓文化行動成為推動地方發展的重要力量。

「雲林社造嘉年華」以「巷仔內」生活場景為主題，邀請超過 45 個社區共同參與展出，內容涵蓋工藝、美食、表演、故事等多元文化面向，從空間到物件皆以社區特色為核心設計。活動也呼應聯合國永續發展目標（UN SDGs）中「永續城市與社區」的理念，展現雲林社造的深度與活力，並成功凝聚居民參與，形塑具文化厚度的生活節慶。

未來，雲林縣政府將持續結合社區力量、文化資源與跨域能量，透過策展、體驗與創新合作，使雲林社造能量得以延續與深化，並推動地方文化的永續發展。