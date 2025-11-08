雲林社造嘉年華林內登場 55社區展現創生成果 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】「2025雲林社造嘉年華」今（8日）在林內鄉紫蝶生態地景園區登場，以「雲林社造創生、巷仔內好𨑨迌」為主題，串聯縣內近55個社區發表成果，透過展攤、表演與手作體驗，展現雲林社區多元的創生成果與文化魅力，吸引各鄉鎮民眾前來參觀。

今（8）日的社造嘉年華活動，舞台區則由雲林縣好鄰居社區營造協會帶來「金罵無ㄤ」劇場，為開幕式作暖場表演。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林深耕社區營造已逾30年，縣府團隊與各地社區夥伴攜手前行，從公共空間改造、地方產業振興到文化傳承，都是一場場「從生活出發」的行動，不僅保存文化，更以「創新思維」注入永續動能，形成「從生活到產業」的社造能量鏈，且這份持續耕耘的成果，也讓「雲林社造嘉年華」品牌，先後榮獲「2023美國IAA MUSE Creative Awards（活動節慶類／嘉年華）金獎」、「2025美國IAA MUSE Creative Awards（文化活動類）銀獎」，以及「2025美國泰坦創新大獎（活動創新類）白金獎」的國際肯定；讓地方文化成為可持續經營的品牌，今年度社造嘉年華不僅是成果展示，更以「社區亮點擴散」為主軸，呈現各地社區在文化傳承與創新發展上的成果。

廣告 廣告

活動現場也特別設置了新住民文化交流攤區，展示多項異國民俗藝術和手工藝品。（圖／記者簡勇鵬攝）

今（8）日的社造嘉年華活動，由各社區的美食、工藝展攤與動態表演熱鬧展開；舞台區則由雲林縣好鄰居社區營造協會帶來「金罵無ㄤ」劇場，為開幕式作暖場表演，在先後由元長鄉瓦磘社區表演「瓦の拳」劇場、虎尾鎮立仁社區的「人生故事之舞」、元長鄉潭西社區的「潭西活力陣」、元長鄉後湖社區的「後湖農純鄉」及大埤鄉豐田社區的「菜籽」等表演接力上陣。

下午的節目則由虎尾鎮安溪社區發展協會的「臺灣夢基地小朋友國樂演奏」、雲林腰鼓隊表演、大埤鄉豐田社區發展協會「豐田親善大使團布佳陣」的展演、斗南鎮新光社區的「老少布馬陣」、莿桐鄉蒜鄉麻園社區營造協會的「駛犁歌」，以及雲林縣社會關懷協會的「旗開得勝，不要不要」新住民二代太鼓表演等，展現了社區深厚的人文底蘊與驚人活力。

活動現場也特別設置了新住民文化交流攤區，其中的印尼大蝦餅義賣相當有人氣。（圖／記者簡勇鵬攝）

副縣長謝淑亞指出，社造的精神是一場「沒有終點的行動」，只要這顆種子在居民心中萌芽，經過10年、20年的耕耘，終將開花結果，成為地方再生與幸福生活的重要根基。

謝淑亞表示，雲林在國內外各項獎項中屢獲肯定，例如華南社區榮獲全國金牌社區、金湖休閒農區獲銀獎、大湖與大埔社區獲得農村領航獎，成果斐然；縣府將持續推動社造升級，讓社區不僅再生，更成為地方創生的代表與實踐者，攜手打造宜居、宜業、宜遊的幸福雲林。

串聯縣內55個社區發表成果，透過展攤、表演與手作體驗，展現雲林社區多元的創生成果與文化魅力。（圖／記者簡勇鵬攝）

文化觀光處處長陳璧君指出，社造是所有產業與文化發展的基礎，今天的嘉年華現場，匯集了社區劇場、特展、手路菜與在地體驗活動，其中「社區奧斯卡分享會」特展尤為吸睛，展出多部動人的影像故事，深刻記錄了在地的人文關懷與生活軌跡；例如西螺鐘聲愛心社「緣起」展現音樂的助人力量；「記憶與團圓的節慶」與「情牽水車藏（狀）180年」共同記錄了牽水車藏（狀）的團圓情與信仰延續；「消防員不是英雄」揭示了消防員的真實人性；「小小志工營」則拍下孩子與長輩共學共感的溫暖；「香飯迎媽祖」傳達了志工的無私奉獻；以及「義崑的文蛤世家」呈現家族的傳承與韌性等，具體呈現「文化×生態×生活」的立體面貌，期盼透過社區為核心，讓文化、產業與土地共榮共生。

「2025雲林社造嘉年華」今（8日）在林內鄉紫蝶生態地景園區登場，以「雲林社造創生、巷仔內好𨑨迌」為主題，串聯縣內近55個社區發表成果（圖／記者簡勇鵬攝）

陳璧君表示，另外，為深化社造成果的交流與擴散，預計於12月13日（星期六）接續舉辦「2025雲林社造創生年」論壇，邀集各界夥伴共同參與經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展，一同見證雲林的創生能量與地方驕傲。