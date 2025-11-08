雲林社造嘉年華55個社區齊聚林內 展現社區創生量能
記者陳正芬∕雲林報導
雲林縣府深耕社區營造逾三十年，八日五十五個社區齊聚林內紫蝶生態地景園區，展現社區創生量能，副縣長謝淑亞說，縣內共四四九個社區發展協會，城鄉處及文觀處已成功輔導推動百餘個社區營造，讓「雲林社造嘉年華」品牌，先後榮獲國際大獎。
謝淑亞說，今年以「雲林社造創生年」為主題，現場透過豐富展演、美食與手作體驗，向全國民眾深度展現雲林縣內社區多元的創生成果與文化魅力。雲林的社造是以「人」為核心的持續行動，是一場「沒有終點的行動」。透過縣府社造推動委員會跨局處整合，以及社區夥伴長達十年、廿年的耕耘，社造的種子已在居民心中萌芽，甚至吸引年輕人返鄉老中青四代，攜手打造宜居、宜業、宜遊的幸福雲林。
立委張嘉郡表示，中央農村再生經費今年將用完，認為社區營造及農村再生推動已具成果，不能中斷，因此於立法院再提三千六百億農在基金持續扶植，讓社區文化、產業與土地共榮共生。
文觀處長陳璧君說，社造是所有產業與文化發展的基礎，社區劇場偶頭展演，更是將雲林人故事透過劇常讓更多人認識，除了社造嘉年華展現社區創生量能，為深化社造成果交流與擴散，十二月十三日接續舉辦論壇，邀集各界夥伴共同參與經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展。
