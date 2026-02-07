雲林禽場棄禽流感死鵝至漁塭旁 採檢魚隻化驗陰性

（中央社記者黃國芳雲林縣7日電）雲林縣四湖鄉吳姓鵝農日前將禽流感病死鵝棄置口湖鄉一處漁塭旁，經對漁塭魚隻採檢化驗，今天結果出爐為陰性；縣長張麗善表示，業者行為令人匪夷所思，將加以重罰。

雲林縣動植物防疫所4日獲報在口湖鄉某魚塭旁遭人隨意棄置病死肉鵝316隻，追查其來源場位於四湖鄉一處鵝場，昨天確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，執行撲殺7週齡肉鵝1626隻，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

廣告 廣告

雲林縣動植物防疫所長廖培志告訴中央社記者，因感染禽流感的病死鵝被棄置在魚塭旁，已對漁塭水質、養殖的魚隻進行移動管制、採檢，報告結果今天出爐，均為陰性，可解除移動管制。

張麗善表示，業者隨意棄置病死鵝行為，令人匪夷所思，所撲殺的鵝隻不予補助外，還會加以重罰；對於業者的行為，應該要嚴正提出所有的罰則，同時希望其他業者提高警覺。

廖培志表示，這處養鵝場隨意棄置感染禽流感的病死鵝隻，將依違反「動物傳染病防治條例」隱匿未通報及任意棄置廢死禽，可處新台幣5萬至100萬元罰鍰；另依「畜牧法」可處3萬至15萬元，合計最高可罰115萬元，並移請環保局依「廢棄物清理法」另行裁處。（編輯：龍柏安）1150207