雲林積極邁向性別友善城市 張麗善縣長：公私合作以行動落實平權

▲張麗善縣長主持雲林縣政府一一四年第二次性別平等委員會。(記者劉春生攝）

雲林縣政府於(四)日召開一一四年第二次性別平等委員會(簡稱性平會)，社會處也特別在會中，與張麗善縣長以及在場的性平委員和局處同仁共同分享，因雲林縣綜合社會福利館所獲得的「績優性別友善公廁獎」，縣長張麗善於會議中說到，性別平等是社會進步的指標，縣府會持續攜手社會各界，共創尊重差異、平等共融的宜居雲林。

張麗善縣長表示，雲林縣政府團隊不只是對於性平會的召開和運作十分重視，在性別平等政策上更展現高度承諾與行動力，因此屢獲中央肯定，在行政院舉辦的「一一三年行政院辦理直轄市與縣(市)政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫」中，一舉榮獲第二十三屆金馨獎之優等獎(非六都第一)、性別平等創新獎、性別平等故事獎三滿冠榮耀，此外，在環境部一一四年「績優公廁評比」中，雲林縣綜合社會福利館也榮獲績優性別友善公廁獎，展現縣府長期推動性平工作的扎實成果，這是對縣府團隊長期以來積極推動性別平等政策的高度肯定。

張縣長指出，性別平等的實現，需要制度設計、政策資源與社會參與三者並進，為深化性別平等理念，雲林縣除透過跨局處合作推動多項創新措施外，更積極與各單位合作，促進跨單位間協力合作，運用多元方式將性平意識融入在地文化與日常生活中，打造具有地方特色的性別友善環境，未來縣府會繼續用行動落實平權價值，讓雲林成為性別友善與包容典範。

社會處副處長陳怡君說，依據《消除對婦女一切形式歧視公約》（簡稱CEDAW）第二條說明，為消除性別歧視，積極促進性別平等，各政府機關行使職權時，應符合公約有關性別人權保障之規定，籌劃、推動及執行公約規定事項，同時也致力於實現聯合國永續發展目標─SDG五性別平等指標，即實現性別平等並賦予所有婦女權力。張縣長對於性別平等的大力推動，以及對同仁的鼓勵，促進跨局處合作，帶領雲林縣政府榮獲多項佳績，包含一一三年度中央對直轄市與縣(市)政府執行社會福利績效實地考核-卓越獎、一一三年度強化社會安全網績效考核績優縣市-特優獎以及獲紫絲帶三社區認證等殊榮，這些獎項不僅是榮譽的象徵，更是對縣府團隊及各界合作夥伴努力成果的肯定，此次委員會議不僅總結施政成果，也為縣府設定發展方向，象徵雲林縣邁向更具韌性與包容力的性別平權新階段。