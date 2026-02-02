雲林站不是高鐵營運黑洞！張嘉郡力促「每半小時1班車」

高鐵今年通車第19年，累計旅運即將突破10億人次，2025年的營收也創新高，但通車後才新增設的苗栗、彰化、雲林3站，日均旅次都沒有破萬，外界質疑是營運黑洞。對此，國民黨立委張嘉郡反駁，她指出雲林的運量逐年增加，遠超過苗栗、彰化站，希望高鐵公司能評估合理運量、增加班次。

張嘉郡。(圖/張嘉郡辦公室提供)

針對高鐵營運黑洞說法，張嘉郡今（2）日表示，雲林的運量被過分低估，每逢假日與連假，雲林的高鐵票常常一票難求，很多乘客必須轉往鄰近的嘉義與彰化搭車，她支持高鐵公司評估合理運量，給雲林一個相對應的班次數量，還給雲林一個方便、簡單的回家之路。

張嘉郡認為，台灣高鐵是大眾運輸工具，不只是速度快的運具，更是扮演推動經濟與區域發展的工具，更有助於減少城鄉差距，避免國家資源M型化，也有節能、減低碳排的效果。

高鐵雲林站。(圖/截自高鐵網站)

張嘉郡表示，高鐵的班次是依照市場需求規劃，但這樣說法並不盡公平，她認為這是「蛋生雞與雞生蛋」的問題，雲林的運量逐年增加，但礙於高鐵調度因素，導致雲林人很多轉往班次較多的嘉義上車，民眾不但多花時間，還要多花錢，這是她一直向高鐵公司爭取增加班次的主因。

張嘉郡指出，雲林從2016年通車以來，單月進出站人數持續增加，已破30萬人次，2025年10月總運量更突破35萬人次，遠遠高於同期啟用的彰化站與苗栗站，從每班次運載量來看，雲林平均每班次運載人數也遠高於苗栗站、彰化站，也比嘉義站還高，甚至略高於北部大站的板橋站。

張嘉郡表示，雲林是農業大縣，近年逐步朝農工商大城邁進，雲林有中科虎尾園區，有高鐵的交通挹注，對於發展工商與科技是不可或缺，未來仰賴高鐵的需求只增不減，目前的班次勢必未來還要再增加。

張嘉郡強調，很感謝高鐵公司當初在雲林設站，帶動了雲林的經濟發展與就學、就業機會，也很感謝高鐵公司過去兩年在她爭取之下增加班次，她期許未來高鐵的新車到位之後，高鐵公司能重視雲林的運量需求，達到每半小時1班車的目標。

