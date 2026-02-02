雲林站是高鐵營運黑洞？ 張嘉郡：平均每班次運載人數還略高於板橋站

國民黨立委張嘉郡。張嘉郡辦公室提供



記者周志豪／台北報導

高鐵通車後因地方需求新增苗栗、彰化、雲林3站，但3站營運至今日均旅次未破萬，挨批成營運黑洞。國民黨立委張嘉郡今表示，雲林站運量被過分低估，因每逢假日、連假常一票難求，須轉往鄰近的嘉義與彰化搭車。

張嘉郡說，高鐵雲林站從2016年通車以來，單月進出站人數至2025年10月已突破35萬人次，平均每班次運載人數更比嘉義站還高，甚至略高於北部大站板橋站。

張嘉郡表示，雲林是農業大縣，近年逐步朝農工商大城邁進，雲林有中科虎尾園區，有高鐵的交通挹注，對於發展工商與科技是不可或缺，未來仰賴高鐵的需求只增不減，目前的班次勢必未來還要再增加。

張嘉郡表示，高鐵在雲林設站，帶動雲林經濟發展與就學就業機會，支持高鐵公司評估合理運量，但應給雲林一個相對應的班次數量，期許未來高鐵新車到位後，能重視雲林運量需求，達到每半小時一班車目標。

張嘉郡表示，台灣高鐵不只是速度快的運具，更扮演推動經濟與區域發展工具，有助減少城鄉差距，避免國家資源M型化，也有節能、減低碳排效果。

至於高鐵班次要依照市場需求規劃說法，張嘉郡認為，這是「蛋生雞與雞生蛋」問題，雲林的運量逐年增加，但礙於高鐵調度，導致雲林人很多轉往班次較多的嘉義上車，民眾還要多花時間、金錢。

