雲林站是高鐵「營運黑洞」？許宇甄曝數據：真相是供不應求

高鐵通車第19年，累計旅運即將破十億人次，但通車後才新增的苗栗、彰化、雲林三站，運量低迷，日均旅次未破萬，被形容為「營運黑洞」。國民黨立委許宇甄今（3）日駁斥，「這完全是倒果為因、數據失真！」她指出，雲林鄉親不是不搭，真相是「供不應求」 。

「雲林人不搭高鐵？ 是根本沒有班次！」許宇甄在臉書表示，數據背後的委屈是運量被「借」走，2025年10月雲林站進出站已破35萬人次，因為一小時才一班，票永遠秒殺，多少鄉親只能忍痛開車去嘉義、台中搭車？這些原本屬於雲林的載客量，通通被算到鄰近車站頭上，才讓雲林站顯得「冷清」，直呼「這不是運量低，是供給端被扼殺後的假象！」

許宇甄指出，雲林子弟遍布全台，單是雙北、桃園的雲林同鄉會規模就高達數十萬人，整體北漂鄉親超過百萬人。每逢假日，返鄉與往返工作地的交通需求驚人，「政府不應躲在失真的數據背後，持續推諉增班責任」，訴求落實交通平權，捍衛雲林尊嚴。

許宇甄說，她已與立委張嘉郡、丁學忠等人多次要求高鐵，新車到位後，必須優先配置給雲林站，並落實半小時一班，徹底解決雲林鄉親「看得到、坐不到」的痛點；此外，應精準運量評估，交通部不應再以不精準的數據作為怠惰的藉口。許宇甄強調，高鐵的營運紅利應由全民共享，不該有「二等公民」，會在立法院持續緊盯增班進度，直到中央給出具體的增班時程表為止。

