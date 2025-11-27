雲林童軍嘉年華登場 500學子親手體驗在地食農魅力

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府於於今(27)日在斗南重光國小舉辦「114年國中小學生食農教育童軍嘉年華」，吸引近500名師生及青年農民參與。活動透過八大食農關卡、作物小學堂及農事體驗，結合童軍教育與在地農業文化，孩子們親手種地瓜、炒花生、認識烏魚子製作過程，不僅探索食物來源，更感受農民辛勞與土地情感，讓學習從書本延伸到生活與土地之間。

童軍嘉年華現場，孩子動手體驗在地作物與農事活動，笑聲洋溢學習樂趣。(記者廖承恩翻攝)

此次童軍嘉年華由縣府農業處主辦，結合重光國小、雲林縣童軍會、女童軍會、雲林縣青年農民聯誼會及台南區農業改良場共同策劃。現場除了學生和青農外，還有教師與家長參與，形成跨世代互動的學習場域。活動設計融合童軍闖關精神，讓學童在遊戲與挑戰中親近農業，體驗從播種到收成的完整過程。

學生活動全程親手操作，從播種到製作，深度體驗農業文化的魅力。(記者廖承恩翻攝)

現場規劃八大食農關卡，包括苦瓜、花生、地瓜、芥菜、蜂蜜、台灣鯛、文蛤與烏魚子等特色作物。青農講師親自引導學生動手操作，從聞酸菜、看蜜蜂，到炒花生、做花生糖，甚至親手觸摸肥料與種植地瓜，讓孩子從嗅覺、觸覺到味覺全面感受農業生活的豐富層次。每個關卡既有知識闖關，也兼具DIY實作，寓教於樂。

提供更多元、深入且具地方特色的教育方案。(記者廖承恩翻攝)

青年農民不僅擔任關主，更透過闖關過程分享返鄉務農的故事與實務心得。青農朋友表示，能讓學生一次體驗八個食農教育關卡，從食材認識到農事實作，學童能真切感受到農業不只是產業，更是文化與生活的一部分，孩子們的好奇與笑聲是對農業最好的肯定。

學童帶回親手製作的農產品，也收穫對土地與農業的深刻情感與認識。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善指出，食農教育不只是課程的一環，更是生活、文化與環境教育的延伸。透過童軍嘉年華的互動設計，孩子們能親身體驗農作物栽培與食用過程，培養對土地的關懷與永續意識。她特別感謝農會及各單位協力，讓學習不再侷限課堂，而是在探索中生根。

縣府農業處表示，食農教育是推動永續農業的基石，未來將持續與在地合作，提供更多元、深入且具地方特色的教育方案。讓孩子從小認識食物來源、尊重農民付出，培養守護家鄉土地的行動力，扎根在地，實踐永續發展目標（SDGs 3、4、12）。

活動結束時，學童滿載而歸，不僅帶走親手製作的農產品，也帶走對土地與農業的情感與理解。參與學生笑著說，這是最生動的一課，未來希望能更多親手體驗農業生活。縣府表示，將持續規劃類似活動，讓更多孩子從食農教育中體驗知識、文化與生活的交融，培育下一代珍惜土地的心。