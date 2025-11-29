雲林第二、四選區議員 新老交鋒

雲林縣第四選區縣議員選舉，議員王秋足（左四）、顏忠義（右四）都將續戰；蔡東富夫人洪惠玲（右二）將接棒參選；議員簡慈坊（左五）則將改角逐斗南鎮長，他們不約而同支持張嘉郡（右六）選縣長。（周麗蘭攝）

雲林縣第二選區議員共6席，除簡慈坊將換跑道參選斗南鎮長、蔡東富可能交棒給妻子洪惠玲外，其餘4席都將再戰。第四選區議員目前6席議員也都再戰，傳聞鄭玲惠、楊國寬將交棒給子女，即將卸任的崙背鄉長李泓儀也將換跑道加入議員選戰。

雲林第二選區涵蓋斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉，現任議員包括賴明源（無黨）、顏忠義（無）、簡慈坊（無）、張庭綺（民進黨）、蔡東富（無）、王秋足（國），除簡慈坊曾中斷議員任期以外，其餘5人任期都是超過2屆以上的老將。

據傳，簡慈坊明年極可能挑戰參選斗南鎮長，議員席次將空出一席。已擔任4屆議員的蔡東富，據了解將換手由妻子洪惠玲參選。

第二選區新選將的訊息尚不明朗，大埤鄉長林森寶、斗南鎮長沈暉勛明年都將8年任滿，林森寶有支持者勸進參選議員，沈暉勛尚未決定，據傳有一名上屆參選失利的選將也將捲土重來。

第四選區涵蓋西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉，現任議員6席包括李明哲（國民黨）、廖偉晴（無）、洪如萍（民進黨）、楊國寬（無）、游淑雲（無）、鄭玲惠（民）。

其中楊國寬身體抱恙，將由兒子接棒參選，目前大兒子楊君偉當他的替身跑行程，頗受好評；坊間也傳言議員鄭玲惠將交棒給女兒王裔迪。

至於第四選區的新選將，民進黨可能提名3席，本屆提名2席，民進黨籍崙背鄉長李泓儀8年任滿將換跑道加入議員選戰。另外，傳聞有幾名鄉鎮代表、曾在鄉鎮長選舉落敗的候選人也有意角逐，但動向尚不明確。