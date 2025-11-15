雲林第一選區 老幹新枝相爭

雲林縣議員第一選區議員賴淑娞（左六）、林岳璋（左七）傳言是下屆斗六市長熱門人選，但兩人均未表態，左八是縣議員黃勝志。（本報資料照片）

雲林縣議員選舉第一選區涵蓋斗六市、莿桐鄉、林內鄉共10席議員，雖外傳賴淑娞、林岳璋有意參選斗六市長、張維崢可能回鍋選林內鄉長、王又民交棒兒子，但迄今仍無人明確表態。明年縣議員選舉可能原班人馬再戰，只有更激烈不會更輕鬆。

2022年第一選區縣議員選舉有18人參選，10人當選包括張維崢7938票（民進黨）、鍾明馨7145票（無黨）、曾博鴻6144票（無）、陳永修6346票（國民黨）、黃勝志6090票（國）、賴淑娞5805票（國）、王又民5757票（無）、江文登5535票（民）、林岳璋5430票（無）、陳芳盈5221票（無）。

其中張維崢、曾博鴻、陳永修、黃勝志、陳芳盈是初次參選，其餘都是參選多屆的老將。

雲林縣第一選區議員至今未傳出確定明年要換跑道或交棒，其中賴淑娞、林岳璋雖是傳聞中的熱門斗六市長人選，不過都未表態。張維崢也不少鄉親勸進參選林內鄉長，但他本人未做決定。

王又民之子王浚毅近來頻頻代父跑行程，但是否交棒仍未宣布；曾博鴻去年因受傷休養，目前積極復出參加活動、出席會勘、與選民互動，展現驚人毅力。

2022年民眾黨提名2人參選議員，第一選區的林靖冠以800多票之差成為落選頭第2人，本次是否以無黨籍再戰受關注。另一名是第三選區陳乙辰，他順利當選。

外界傳2名落選的女議員可能再戰，還有一名落選的前鄉長也在等待風向，均以爭取媒體曝光作暖身。第一選區議員選舉歷次都是參選爆炸，不按牌理出牌新人多，不過目前無積極表態者。