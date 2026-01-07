雲林第2老鄉鎮拚翻轉！水林鄉推7大社福 新生兒滿週歲領6千

水林鄉公所今年起推出七大社福政策，盼翻轉全縣第二老鄉鎮結構。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣水林鄉65歲以上人口比率將近3成，除已進入超高齡社會，更是全縣第2老鄉鎮，也面臨年輕人口外流困境。鄉公所編列約1178萬元經費，今年推出7大社會福利政策，包含新生兒週歲6000元禮金、補助學生競賽獎勵金等。代理鄉長張東凱表示，盼提升社會福利，翻轉第二老鄉鎮結構轉變。

根據縣府統計，水林鄉人口2萬1850人，其中65歲以上人口高達6246人，老年人口比例約28.58％，僅次於元長鄉28.81%，成為全縣第二老鄉鎮。

張東凱表示，以往公所總預算約2億元，面對高齡化與家庭結構轉變，鄉公所以主動關懷、即時協助、在地服務為原則，深化社福政策，因此經鄉民代表會同意通過，編列約1178萬元執行7大面向社福政策。首先為支持年輕家庭並提高生育率，今年1月1日後出生入籍本鄉且未有遷出紀錄的滿1歲幼兒，可到鄉公所申請一次6000元生日禮金。

張東凱指出，此外為鼓勵鄉內國中小學生勇於在體育、美術、科展等競賽表現，凡縣級以上賽事獲獎，個人最高可領3000元獎勵金，團體可領6000元；此外滿70歲鄉親可領重陽禮金5000元，百歲人瑞禮金加碼至1萬元禮金、甚至加碼鄉民意外身故慰問金從6萬元提高至10萬元。

公所社會課表示，目前鄉內復康巴士今年起增至兩輛，因此3月起原每週每人只能申請1次服務，改為每週申請2次；此外更為318位鄰長購置腳踏車，為鄉立幼兒園老舊冷氣設備進行汰換。張東凱表示，希望藉由提升社會福利，可擺脫老化嚴重鄉鎮之名，更為地方注入年輕活力。

