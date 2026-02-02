雲林第5選區議員 綠2新人拚突圍

下屆雲林縣第5選區議員選舉應選7席，現任無黨籍4人、民進黨籍2人、國民黨籍1人。其中，民進黨籍的顏嘉葦、蔡永富均不再參選，改由郭佩瑄、蔡永順接棒，2名新人除將對戰尋求連任的無黨籍蘇國瓏、許留賓、吳蕙蘭、蘇俊豪及國民黨籍林深，還有其他參選者，力保綠營在第5選區的基本盤。

第5選區包括麥寮、台西、東勢、四湖等4鄉，長期以來縣議員選舉都是藍綠相爭，但因無黨籍偏向泛藍，因此可說是綠營的艱困選區。此次民進黨現任2席議員均不再連任，交棒給2名新人，是否能順利接棒？引發關注。

郭佩瑄曾擔任前立委蘇治芬助理、議員顏嘉葦服務團隊志工團長、雲林縣時代女性關懷協會理事長、台西丁沛兮文教基金會董事等，此次參選訴求「海口優先」，強調服務志業少不了關懷，之前扮演的角色雖各異，但核心都一致，就是想陪伴、想理解、想把事情做好，如今想進一步投身公共事務回報海口。

蔡永順為蔡永富之弟，他表示，這次站出來參選，並非一時的決定，而是在長時間陪伴地方、觀察需求、傾聽鄉親心聲後，選擇把服務繼續走下去。接棒不是複製，而是延續與深化，希望把過去已建立的服務基礎做得更穩、更扎實，讓地方的建設不中斷，鄉親的聲音不被忽略。

地方政壇人士分析，目前傳出有意參選者還有前縣議員林建鴻、麥寮鄉民代表吳宗典及民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊等人，郭佩瑄、蔡永順如何在5名尋求連任的老將、3名實力不錯的挑戰者中順利接棒，考驗民進黨基本盤的動員能力。