雲林筍農罹肺癌逝！家屬泣訴燒煤奪命 籲民進黨兌現減煤承諾

環團與罹癌家屬今日一起到民進黨中央黨部要求兌現汰煤承諾、農曆春節期間中火無煤。（圖／台灣健康空氣行動聯盟）

前總統蔡英文任內提出民國114年的能源配比為天然氣50％、燃煤30％、再生能源20％目標，遭環團發現截至去年11月，燃煤占比仍高達35.8％，日前到行政院陳情未獲回應，今日到民進黨中央黨部要求兌現汰煤承諾、農曆春節期間中火無煤，有肺癌家屬痛訴，家父發病前是優秀筍農，罹癌後家庭收入大減，陷入愁雲慘霧，雲林人不要血電，不要燒煤，也有民進黨前黨員表示，對能源政策失望而退黨，身邊不斷有親友罹肺腺癌，盼民進黨中央苦民所苦，信守承諾全面減煤。

來自雲林斗六的肺癌家屬施朝祥說，家父59歲因肺癌離開人世，發病前是優秀筍農，每年年收破百萬，患上肺癌後，弟媳辭去工作專心照顧，弟弟也需三不五時請假回家幫忙，還要支付各種醫療及照顧費用，花費必須錙銖必較。

他強調，造成肺癌的主因是空氣汙染，雲林斗六的空汙排行總是名列前茅，肺癌是許多雲林家庭的共同夢魘，「雲林人要幸福經濟建設，不要血電；繼續燒煤，生活無盼望！」

南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭表示，南投竹山因為地形長期承受中火煤電、六輕燃煤汽電共生等汙染，最新在國際發表的研究也顯示煤電空汙對南投縣PM2.5貢獻比例最高，她身邊就有許多肺腺癌受害者，表姐生前在鹿谷、西螺做茶葉生意，治病花了好幾千萬，堅持要活到最後一口氣，但整個人骨瘦如柴，大家心裡都很難過。

她感慨，自己以前是積極參與黨務的民進黨全國黨代表，因對民進黨能源政策徹底失望主動退黨，這幾年不斷有親友罹患肺腺癌跟其他癌症，希望能在世界癌症日的今天，呼籲民進黨中央重拾創黨初心苦民所苦，信守承諾全面減煤、中火無煤。

