雲林綠營鄉鎮長登記突喊卡 林內前鄉長張維崢表態：不接受協調

民進黨雲林縣黨部原訂自昨（19日）起受理鄉鎮市長選舉的領表與登記作業，卻臨時透過臉書粉專宣布，改採填寫「參選意向書」，由黨內提名機制評估後推出最強人選，引發基層錯愕。現任縣議員張維崢今（20日）在多名林內鄉村長及鄉代陪同下前往縣黨部欲登記參選，他表示尊重黨內初選機制，但不接受協調。

雲林縣黨部已結束12日至16日的縣議員選舉的領表登記作業，全縣6選區原定提名18席，最終只有14名登記，比起提名人數還少4人；現任10席議員中，僅5人登記尋求連任。

全縣20鄉鎮市長領表登記日原定19日至23日舉行，但雲林縣黨部昨（19日）在臉書粉專貼文「上周結束縣議員登記，據了解有許多現任議員有意轉換跑道。故黨部選對會建議先透過鄉鎮市長的參選意向書，通盤考量議員及鄉鎮市長選情，整體布局，經過黨提名的機制，推出最強的候選人，全力備戰2026雲林縣九合一大選！」引起欲登記者錯愕。

雲林縣黨部執行長蔡永富表示，只要有參選意願，不限是否民進黨員都可填意願表，縣黨部會根據填寫情況向「選對會」建議協調徵召最有實力者，以爭取最大勝利。

一名不願具名的黨員表示，生平第一次遇到這種事，把參選領表登記改為填意願表，這樣對遵守遊戲規則登記的人不公平。

現任議員張維崢今在9名村長及多位鄉代陪同下欲登記參選下屆林內鄉長，得知要提寫參選意向書，他僅表示尊重黨的初選機制，但絕不接受協調。

張維崢曾任8年林內鄉長屆滿，111年換跑道選縣議員當選，他決定今年底九合一選舉再回鍋參選鄉長。

雲林縣黨部未公布已繳交意向書的名單，僅表示到20日為止，林內鄉、褒忠都鄉有2人填寫參選意願書，另外水林鄉、元長鄉、莿桐鄉、斗六市也各有1人填寫。

