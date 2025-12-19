雲林網路交友投資詐騙300萬 休假警赴面交地點逮車手

黑衣男子來到便利超商前，不停來回走動，因為行動可疑，馬上被休假員警與老婆發現，並用手機錄下，等待可疑車手進入被害人車上、進行投資金面交時，馬上被趕往現場的支援警力，以現行犯順利逮捕。

雲警局刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心表示，「從警察局要到現場怕來不及，所以當日蒐證的部分，先發現這個車手的人其實是我的老婆，她先幫忙拍照，跟我們告知車手的訊息之後，然後我們同仁到現場，才馬上做監控。」

雲林縣警察局長黃富村說道，「雲警團隊有案必辦，全時備戰，休假不打烊，打詐不手軟。」

雲林警方表示，這起案子被害人先前已被詐騙270萬元，當下接獲準備再面交情資時，由在附近休假員警趕到現場監控，順利逮捕壓制車手，全案依詐欺、洗錢防制等罪嫌移送偵辦。

而台中近期也有1名婦人，要提領30萬元，來幫助1名自稱敘利亞軍官男子，作為返台費用。

台中市警局民權所副所長余長益說明，「該男子編造自己於敘利亞執行任務時，被轉送到泰國遭拘留，急需新台幣30萬元作為返台費用，本分局同仁耐心向林婦說明，詐騙集團慣用的手法。」

還好最後順利阻止民眾遭詐，警方表示，不少詐騙個案先以「猜猜我是誰」話術，假冒為鄰居博取信任，再編造外籍軍官、工程師、醫師等身分，再以遭拘留、需支付贖金或返台費用等理由行騙，民眾要提高警覺。