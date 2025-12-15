（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣不用品循環館（轉轉屋）自114年6月開始試營運，並於8月12日正式揭牌啟用，半年多來深獲民眾熱烈支持，累計受理捐贈上千件各類不用品，已有超過700件成功媒合給新的使用者，落實物盡其用、愛心循環的精神。為持續擴大服務量能，雲林縣環保局進一步推動設置多元據點，深化縣內不用品再利用的推廣效益。

雲林縣不用品循環館擴大服務，設立7處接收站深化資源循環。（圖／記者洪佳伶翻攝）

為便利民眾就近捐贈，環保局於縣內成立7個不用品接收站，分別設於斗六市4處，斗南鎮、北港鎮及莿桐鄉各1處。各接收站統一於每週三上午10時至12時受理捐贈，民眾可依各站公告的允收類別提供狀況良好、可再使用的不用品，經現場人員審核後登錄，後續由轉轉屋統一進行庫存管理與再分配。

廣告 廣告

雲林縣不用品循環館擴大服務，設立7處接收站深化資源循環。（圖／記者洪佳伶翻攝）

7處接收站涵蓋嬰幼兒玩具、餐具、親子書籍、文具、收納包袋、鞋襪等多元類別，包含斗六市二手玩具屋、九老爺朝龍宮、樂活社區、雲林縣政大藝文學會，以及斗南鎮新光社區、北港鎮心生活發展協會、莿桐鄉饒平國小等地點，透過社區、學校與社團共同參與，建構完善的不用品回收網絡。

雲林縣不用品循環館擴大服務，設立7處接收站深化資源循環。（圖／記者洪佳伶翻攝）

雲林縣不用品循環館是雲林縣環保局推動「2030雲林縣一般廢棄物全循環」政策的重要指標，也是全國首座以「不用品」為名的縣市級循環館。此次結合7個接收站同步掛牌啟用，更是全國首創作法，象徵雲林縣持續將永續理念落實於日常生活，讓政策深入民生、由民眾共同實踐資源循環再利用的永續目標。

雲林縣不用品循環館擴大服務，設立7處接收站深化資源循環。（圖／記者洪佳伶翻攝）

雲林縣不用品循環館擴大服務，設立7處接收站深化資源循環。（圖／記者洪佳伶翻攝）