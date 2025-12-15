雲林縣不用品循環館 擴大深耕再成立七個接收站

雲林縣不用品循環館半年為七千多件用品找到新主人，擴大深耕再成立七個接收站。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣不用品循環館（轉轉屋）今年六月起開館運作後獲得民眾熱烈支持，半年來受理上千件各類不用品，並有七百多件找到新主人，讓二手不用品達到物盡其用。為讓愛永續循環，雲縣環保局擴大深耕據點增加七個接收站，讓民眾就近提供捐贈，讓更多有需要的人善用。

不用品循環館（轉轉屋）執行長段鴻裕說，轉轉屋六月開始運作、八月十二日正式揭牌，感謝各界半年多來的熱情支持，讓受理上千件各類不用品中，有超過七百件找到新的有緣人，達到物盡其用。為擴大據點深化「二手物及不用品」的推廣效益，縣內再成立包括斗六市四站，斗南鎮、北港鎮及莿桐鄉各一站接收站。

段鴻裕說，目前各站皆規劃於每週三上午十時至十二時受理捐贈作業，民眾可依據各站允收類別提供捐贈相關類別的不用品，各站工作人員將於審核允收標準後進行登載記錄，並交由轉轉屋工作人員帶回辦理庫存登記，等待展示由民眾選取，或集中贈送給有需要的社福、弱勢團體。

各站資訊和接收類別有斗六市二手玩具屋不用品接收站，允收類為嬰幼兒玩具類。久安里(九老爺)朝龍宮不用品接收站允收類為嬰幼兒餐具類、嬰幼兒玩具類、收納包袋類、文具類等。斗六市樂活社區不用品接收站允收類，嬰幼兒餐具類、嬰幼兒玩具類、親子圖書類、收納包袋類、文具類等。政大藝文學會不用品接收站允收類為嬰幼兒餐具類、文具類。

斗南鎮新光不用品接收站允收類為嬰幼兒餐具類、嬰幼兒玩具類、鞋襪類、收納包袋類。雲林縣心生活發展協會不用品接收站允收類為嬰幼兒餐具類、親子書籍類、收納包袋類、文具類。莿桐鄉饒平國小不用品接收站允收類為親子書籍類、文具類、收納包袋類。