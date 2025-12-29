雲林縣二零二六跨年雙主場，交通疏導與管制。（記者劉春生攝）

▲雲林縣二零二六跨年雙主場，交通疏導與管制。（記者劉春生攝）

雲林縣為迎接二零二六年到來，將分別由雲林縣政府在雲林縣立田徑場及劍湖山世界在其主題樂園舉辦跨年晚會活動，屆時預估將吸引數萬名民眾於二個活動會場及臨近道路觀賞，為防止人潮聚集衍生交通及治安問題，雲林縣警察局規劃針對雲林縣立田徑場及劍湖山世界主題樂園周邊重要道路實施交通疏導、管制及防暴力(竊)工作，期能讓活動順利進行、平安落幕。

在雲林縣立田徑場交通疏導與管制事項如下：

一、 雲林縣立田徑場周邊免費停車場預計可容納自小客車約三千兩百輛、機車約八千九百五十部，當停車場內車位與周邊道路停滿後，警察局將適度疏導自小客車、機車改道至其他路段停車，避免造成道路壅塞。

二、 縣政府公告管制出入及禁止臨時停車路段，警察局將加強取締及勸離：

(一) 第一階段道路封閉管制路段(詳附圖紅色範圍)：

一. 管制路段:建成路側車道(永興路至學府西路)。

二. 管制時間:一一四年十二月三十日九時起至一一五年一月一日一時止。

三. 管制方式:除持交通管制區(持通行證及工作車輛進入管制區)外，禁止各種車輛進入。

(二) 第二階段道路封閉管制路段(詳附圖紅色範圍)：

一. 管制路段:永興路慢車道(虎興東二路-建成路,北行方向)、建成路(永興路-學府西路)、永興南三街(虎興東二路-建成路,雙向)、虎興東二路(永興路-永興南三街,雙向)、站前東路(建成路-虎興東五街)。

二. 管制時間:一一四年十二月三十一日十六時起至一 五年一月一日一時止。

三. 管制方式:交通管制區(持通行證及工作車輛除外)，禁止各種車輛進入。

(三) 路邊禁止停車管制(詳附圖黃色範圍)：

一. 管制路段:建成路(永興路-學府西路)、虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、水興南三街(虎興東二路-虎興南路)、水興南五街(建成路-虎興南路)·水興南七路(建成路-虎興南路)、虎虎興南路(雲九二-永興南七路)、永興路慢車道(雲九二-虎興東二路)。

二. 管制時間:一一四年十二月三十日九時起至一一五年一月一日一時止。

三. 管制方式:雙側路邊禁止車輛停放。

三、 縣政府另為方便外縣市及不自行駕車的民眾至雲林縣立田徑場參加此活動，特別規劃四條接駁路線，去程時間是日十六時三十分至二十時止，返程時間二十二時三十分至一時三十分，班距時間二十分鐘一班，視現場人湖機動加班，四條接駁路線：

(一) 斗六線：雲林縣立田徑場往來斗六車站。

(二) 斗南線：雲林縣立田徑場往來斗南車站。

(三) 虎尾線：雲林縣立田徑場往來虎尾圓環。

(四) 西螺線：雲林縣立田徑場往來西螺轉運站。

四、 針對跨年煙火施放落焰管制區，警察局將加強派遣警力於三十一日二十三時開始管制人、車進入，避免施放時落焰造成人、車危害，亦請參加民眾配合警方引導，避免於落焰區逗留致生危害。

在此次劍湖山主題樂園交通疏導與管制事項如下：

一、 劍湖山世界主題樂園內預計可容納自小客車兩千五百輛、機車兩千部，當園區內車位與周邊道路停滿後，警察局將適度疏導自小客車、大型車改道至其他路段停車，避免造成道路壅塞。

二、 於一一四年十二月三十一日上午六時起至一一五年一月一日凌晨三時止，將加強園區外圍各主要道路之交通疏導及驅離違規停車、攤販等，以確保跨年時段道路交通順暢。

三、 另跨年期間為避免違規停車造成道路壅塞，影響其他用路人權益，縣府公告管制出入及禁止臨時停車路段，警察局亦將加強取締及勸離：

(一) 雲一九九線：雲一九九線與光華路口至國道三號涵洞雙向禁止停車。

(二) 雲二一二線(光昌路)：光昌路與光華路口至光昌路與雲一九九線路口上山路段禁止停車；光昌路與雲一九九線路口至劍湖山收票口處雙向禁止停車。

(三) 雲二一零線(光華路)：光昌路與光華路口至光華路與雲一九九線路口雙向禁止停車。

(四) 永光外環道(光興路)：光興路與永興路口至雲二一二線路口上山路段禁止停車。

(五) 慈光寺產業道路：雲二一零線至雲二一二線間全線雙向禁止停車。

(六) 六斗坑工程道路全線雙向禁止停車。

四、 有鑑於跨年煙火施放時，民眾常於台七八線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演等，警察局將加強派遣警力於台七八線上勸導、驅離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免發生交通事故。

雲林縣警察局提醒民眾，當日欲前往雲林縣立田徑場的民眾，可以多搭乘大眾運輸工具，長途旅客可搭乘高鐵再步行至會場，短程旅客則可搭乘臺鐵轉接駁車至會場；另往劍湖山世界主題樂園跨年或王子飯店住宿的遊客，請提早於下午時段入場(住)，以避開晚上交通尖峰時段；夜間欲前往劍湖山地區觀賞跨年煙火的旅客如周邊停車處所已滿，可改前往華山地區或於台三線及古坑鄉中山路段觀賞，以節省用路人寶貴時間。