雲林縣交工局成立「道安及交工科」，縣警局四大業務移交回歸。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府為提升整體交通工程品質與縣民生活機能，繼工務處升格為交通工務局後，一一四年五月一日新增成立「道安及交工科」，以體現縣政因應發展需求。雲縣警局一一五年一月一日起，將交通號誌、道安會報、智慧交通控制系統、交通維持計畫書審議與督導等業務，移交回歸交工局，讓交通建設更具效率與前瞻性。

雲林縣警局指出，縣府工務處於一一二年十二月廿五日升格為交通工務局，原有公共工程科、養護工程科、交通管理科、交通建設科、用地行政科之外，另新增主計、人事、政風室等主任，強化內部管理；另一一四年五月一日該局組織規程新增成立「道安及交工科」，強化交通專業與服務決策。

縣警局說，交通警察隊承辦本縣交通號誌、道安會報、智慧交通控制系統、交通維持計畫書審議與督導等業務，今年一月一日起移交、回歸交通工務局，原屬於交通警察隊負責相關業務聘雇人員也一併移撥，警職人員部分本於縣政一體原則，短期內以彈性、機動安排人力支援及辦理業務交接等，警職人員並無借調或移撥議題。

雲林縣交工局「道安及交工科」辦公廳舍暫定於斗南分局新崙派出所舊址，承辦縣內道安、號誌、標誌、標線工程及道路施工交通維持計畫審核等業務。治安與交通是警方兩大重點項目，部分業務回歸交工局，透過專業解決交通瓶頸，讓交通更順暢、省力、安全，提供民眾更好服務，同時紓解警方人力配置負擔也做好民眾服務，提高居民幸福感與生活品質，實現產業興利與宜居永續目標。