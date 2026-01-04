雲林縣交通工務局成立「道安及交工科」，一一五年警察局四大業務辦理「移交、回歸」。（記者劉春生攝）

雲林縣工務處於一一二年十二月二十五日升格為交通工務局，維持原有的公共工程科、養護工程科、交通管理科、交通建設科、用地行政科等五個科別，另新增主計、人事、政風室等三位主任，以強化內部管理，另在一一四年五月一日該局組織規程新增成立「道安及交工科」，以提升雲林整體交通工程品質與縣民生活機能，體現縣政因應發展需求，強化交通專業與服務的決策，讓交通建設更具效率與前瞻性。

縣警察局交通警察隊承辦雲林縣交通號誌、道安會報、智慧交通控制系統、交通維持計畫書審議與督導等四大業務，將於一一五年一月一日起移交、回歸交通工務局，原屬於交通警察隊負責相關業務的聘雇人員也一併移撥，警職人員部分於縣政一體原則，短期內以彈性、機動安排人力支援及辦理業務交接等相關事宜，警職人員並無借調或移撥議題。

雲林縣交通工務局「道安及交工科」辦公廳舍暫定雲林縣交通工務局斗南分局新崙派出所舊址（雲林縣斗南鎮埤麻里新厝六十七號），承辦雲林縣道安、號誌、標誌、標線工程及道路施工交通維持計畫審核等相關業務。

警察局表示治安與交通是警方兩大重點項目，部分相關業務回歸交通工務局，透過專業解決交通瓶頸，讓交通更順暢、省力、安全，並提供民眾更好的服務，還可紓解警方人力配置負擔，妥適做好民眾服務工作，警察局將全力配合業務移撥，提速雲林縣交通網絡，帶動物流、人流及產業與觀光，並提高居民的幸福感與生活品質，最終實現產業興利與宜居永續的目標。