雲林縣傳統工藝「紙塑神像」保存者蔡爾容辭世 文化部將頒贈旌揚狀

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣傳統工藝「紙塑神像」保存者蔡爾容於前（13）日辭世，享壽65歲。文化部長李遠對此表達深切哀悼與不捨，並指出「紙塑神像」為極為珍稀且瀕危之無形文化資產，蔡爾容長年投注心力於技藝精進、傳承與推廣，不僅成功重建傳統工序體系，更為臺灣民間信仰工藝留下關鍵技術與精神內涵。文化部將頒贈旌揚狀，以表彰其對傳統工藝保存之卓越貢獻。

文化部表示，蔡爾容一生堅守手工製作原則，面對工藝式微與市場快速變遷，仍選擇以最費時、最純粹的方式，保存「紙塑神像」原貌，其精神足為後世典範。

蔡爾容1963年出生於傳統工藝世家，一家三代皆投入神偶與偶頭製作相關領域。其祖父蔡文茅為布袋戲偶頭雕刻匠師，父親蔡錦清則發展出「紙塑絹身神像」技法，在地方廟宇與民間信仰圈中頗負盛名。蔡爾容自幼耳濡目染，奠定深厚基礎，成年後更廣泛研讀歷代工藝與宗教典籍，結合實作經驗，逐步形塑個人風格。

在材料與技法上，蔡爾容堅持使用傳統竹纖維手抄紙（竹子紙）與麵粉糊漿，捨棄現代化學材料，並整合造形、結構、設色與宗教位階象徵，研發出獨具特色的「脫胎換骨」技法。其製作流程繁複，需歷經數十道全手工工序，從塑形、裱糊、修整到彩繪，層層累積，方能完成一尊具備神韻與文化深度的紙塑神像。

文化部指出，紙塑神像不僅是宗教器物，更承載民間信仰、地方審美與世代記憶。神像的臉譜、色彩配置與比例結構，皆反映神明位階、性格與民俗禁忌，具有高度文化辨識度與藝術價值。蔡爾容長年鑽研此一體系，成功保存關鍵技術細節，並透過展覽、交流與教學，讓社會大眾重新認識這項幾近失傳的工藝。

2024年，蔡爾容經雲林縣政府公告認定為傳統工藝「紙塑神像」保存者，成為該項工藝的重要代表人物。文化部表示，這項認定不僅肯定其技藝成就，也象徵國家對其文化使命的高度重視，令人遺憾的是，蔡爾容辭世過於倉促，未能持續推動更多傳承計畫，實為文化界一大損失。

文化部強調，未來將持續與地方政府合作，透過制度性保存、紀錄、研究與教育推廣，延續蔡爾容所奠定的基礎，並鼓勵更多年輕世代投入無形文化資產保存行列，讓臺灣傳統工藝得以世代相傳、生生不息。