（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣元旦升旗典禮首次在北港鎮北辰國小隆重登場，一早數千名民眾攜帶國旗齊聚，旗海飄揚，與縣長張麗善及縣府團隊一同見證升旗儀式，活動以「雲林更好，從心開始」為主題，現場氣氛莊嚴而熱烈。接著民眾徒步前往北港朝天宮參加新年祈安活動，祈求來年平安順利。

雲林縣元旦升旗典禮首度北港舉行，北港警同步推防詐宣導。（圖／記者洪佳伶翻攝）

此次活動，雲林縣警察局北港分局利用這一機會進行識詐宣導，並邀請張麗善縣長親臨現場支持。北港分局透過圖卡及手舉牌向民眾介紹各種常見的詐騙手法，提醒大家提高警覺。警方特別針對近期以政府發放萬元現金為由，進行詐騙的案件加強宣導，並呼籲民眾警惕各類假投資、網路購物詐騙及假檢警來電等行為。張麗善縣長表示，希望透過這樣的活動，讓大家在慶祝新年的同時，也能夠提高防範意識。

北港警分局在活動現場特別提醒民眾，若接到來路不明的電話或訊息，應立即遵循「一聽二掛三查證」的防詐原則。警方強調，不輕信任何不明來電或訊息，並建議民眾若遇到疑似詐騙的情況，要保持冷靜，立即掛斷電話，並通報相關部門或查證真偽。

